il-trailer-della-seconda-stagione-di-the-morning-show

Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon tornano nei panni delle giornaliste alle prese con gli scandali di un network pronto a tutto pur di fare gli ascolti più alti. Fra le new entry Juliana Margulies (E.R. – Medici in prima linea, The Good Wife)

Quando Apple Tv+ ha fatto il suo debutto nel novembre 2019, ha puntato subito sulla serie The Morning Show, per il cast – Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon e Steven Carell – e per il tema attualissimo allora, quello delle molestie nel mondo dello spettacolo e dell’informazione televisiva negli Usa. Molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, si è aggiudicata diverse nomination agli Emmy, con Billy Crudup (interprete dello spregiudicato manager Cory Ellison) premiato come Miglior attore non protagonista. In queste ore sono arrivate le prime immagini della seconda stagione.

Il trailer ci permette di immaginare come si evolveranno i fatti dopo la conclusione del primo ciclo di episodi: le giornaliste Alex Levy (Aniston) e Bradley Jackson (Witherspoon) avevano abbandonato la loro rivalità e deciso di collaborare denunciando l’abitudine del network di insabbiare i comportamenti inappropriati da parte di certi dipendenti. Nelle scene inedite vediamo che Alex ha lasciato il programma e resiste ai vari tentativi di Ellison di riportarla in onda; dall’altra parte Bradley ha un nuovo partner nella trasmissione, ma deve gestire le tensioni crescenti dietro le quinte. Si riaccenderanno anche le vecchie tensioni fra le due donne, mentre si riaffacciano i protagonisti dal passato come Mitch Kessler, il conduttore accusato di violenze interpretato da Steve Carell.

Fra le new entry, Juliana Margulies (E.R. – Medici in prima linea, The Good Wife), che qui interpreta una giornalista rampante capace di tutto pur di far rivelare ad Alex ciò che sa sul passato della rete per cui lavorava; e il comico Hasan Minaj nei panni del nuovo co-conduttore al fianco di Bradley. Con il trailer è stata diffusa la notizia che gli episodi di questa seconda stagione debutteranno il 17 settembre.