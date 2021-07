il-trailer-di-what-if…?,-la-serie-animata-che-riscrive-l’universo-marvel

I 10 episodi di questo nuovo progetto mettono in scena dimensioni parallele in cui le vicende del Marvel Cinematic Universe non sono andate come sappiamo. Dal primo agosto su Disney+

Che cosa sarebbe successo se Tony Stark fosse stato salvato da Killmonger e non fosse mai diventato Iron Man? Oppure se la battaglia di New York fosse stata combattuta dai Guardiani della galassia invece che dagli Avenger? O, ancora, se T’Challa fosse il nuovo Starlord (invece che il re di Wakanda) e Peggy Carter avesse indossato i panni di Captain Britain? Sono solo alcune delle domande che emergono dal trailer di What If…?, la serie animata che riscrive le storie del Marvel Cinematic Universe. In questo nuovo, ambizioso progetto, infatti, si parte proprio dal quesito “E se…?” per ipotizzare universi paralleli in cui alcune delle vicende legate ai supereroi Marvel sono andate in modo completamente diverso rispetto a come le abbiamo conosciute finora.

Dunque, la produzione metterà gli spettatori di fronte a scenari inediti. A fare da voce narrante, da quel che sappiamo, è Uatu, noto anche come l’Osservatore: si tratta di un personaggio creato nei fumetti da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, membro di una razza di superalieni che sono a conoscenza di tutti gli eventi che accadono nel multiverso. Nonostante il voto di non intervenire mai nelle faccende dei terrestri, Uatu ha infranto la sua promessa avvisando i vari eroi di diverse catastrofi imminenti. Resta da chiarire se le storie raccontate in What If…? avranno un collegamento con il resto dell’universo Marvel, dato che sia nelle serie WandaVision e Loki sia nei film Spider-Man: Far from Home e Doctor Strange 2 (il cui sottotitolo è proprio The Multiverse of Madness) le dimensioni parallele giocano un ruolo fondamentale.

What If…? è importante anche perché torna a radunare, questa volta in veste di doppiatori della versione originale numerosi attori che hanno preso parte ai film della saga, da Chris Hemsworth/Thor a Hayley Atwell/Peggy Carter. Sarà l’ultima volta che sentiremo la voce di Chadwick Boseman, interprete di Black Panther prematuramente scomparso. Ma sarà anche l’occasione di vedere in azioni personaggi cult che non avevano avuto spazio finora, come il mitico Howard The Duck che, dopo l’assurdo film degli anni ’80 e un brevissimo cameo in Endgame, torna qui a prendersi la scena. I 10 episodi What If…? debuttano l’1 agosto su Disney+.