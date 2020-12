il-tronchetto-di-natale…-ma-quello-facile!

Il tronchetto di Natale è un classico dolce delle feste a base di pasta biscotto e cioccolato. Oggi però ve lo proponiamo in una nuova versione: è un modo diverso di portare in tavola il panettone, ma anche un’idea di riciclo quando le feste saranno finite. E’ un dolce che dall’aspetto può sembrare difficilissimo, ma in realtà si prepara in pochi minuti e con pochissimi ingredienti. Il figurone è assicurato!

La ricetta del tronchetto di Natale di panettone

Per preparare il tronchetto di panettone dovete tagliare delle fette in sezione, non troppo sottili, né troppo spesse, circa di 2 cm.



Stendete un foglio di pellicola trasparente su un piano e disponete sei fette leggermente sovrapposte l’una all’altra a formare un rettangolo, quindi tre sopra e tre sotto.



Con un matterello stendetele un po’ e poi bagnatele con del latte o con il caffè oppure con un liquore a scelta tra rum e alchermes.



A parte preparate la crema mescolando 350 g di ricotta di mucca ben setacciata, con 4 cucchiai di zucchero e 100 g di gocce di cioccolato fondente.



Spalmate la crema sulla base di panettone e poi arrotolate sul lato corto. Il rotolo deve essere lungo.



Aiutatevi ad avvolgerlo utilizzando la pellicola. Chiudetelo bene e riponetelo in frigorifero per un’ora.



Una volta rassodato ricopritelo con una ganache di cioccolato preparata sciogliendo 200 g di cioccolato fondente in circa 100 ml di panna calda.



Versate tutto sul rotolo, aspettate che la ganache si solidifichi un po’ e poi riponete tutto in freezer per 2 ore almeno.

tronchetto-di-natale-facile

Come decorare il tronchetto

Per prima cosa fate in modo che la ganache sembri davvero la corteccia di un tronco.



Quando è ancora calda, quindi, lavoratela con i denti di un coltello per disegnare delle venature.



Poi aggiungete dei dettagli un po’ natalizi come bacche rosse e foglie.



Potete utilizzare i ribes freschi, oppure le amarene e poi le foglie di marzapane oppure la menta fresca.

Altri ripieni

Il tronchetto può essere farcito in tanti modi.

Ricotta e cioccolato è l’idea più semplice da realizzare, ma potete davvero sbizzarrirvi.



Potete per esempio aggiungere dei marron glacé sbriciolati,o potete in alternativa preparare una crema con panna, mascarpone e crema di nocciole se non volete cuocere nulla.



Per una versione molto classica, invece, provate la crema pasticcera, ma deve essere abbastanza compatta e in questo caso conservate il tronchetto in frigorifero.