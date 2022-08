Il trucco della monetina può salvarvi la vita: Fatelo tutti prima di partire per le vacanze

Il metodo della moneta è ormai diffusissimo e sempre più persone scelgono di adottarlo prima di partire per le vacanze. Che si tratti di un viaggetto di un paio di giorni o di uno un po’ più lungo, questo escamotage farà sicuramente al caso vostro. Potrete partire tranquilli, convinti che al ritorno sarete in grado di capire se ci sono stati sbalzi di corrente in casa vostra o meno. Ma soprattutto, potrete decidere cosa fare degli alimenti conservati in frigo ed in freezer. Ecco i dettagli.

Siamo ad agosto ed ormai gran parte degli italiani è in partenza. Il caldo di questa estate ha spinto anche i più sedentari ad allontanarsi dalla città e dalle proprie abitazioni. Che si stia fuori casa per una gita fuori porta o che si viaggi per settimane intere, il metodo della moneta è indispensabile. Quando non siamo in casa, in nostra assenza, potrebbe saltare la corrente senza che ce ne rendiamo conto. Inoltre, potrebbe anche ristabilirsi e continuare ad andare e tornare più volte. Questo potrebbe sicuramente essere rischioso per i cibi congelati o conservati in frigo.

Infatti, gli alimenti congelati e poi ricongelati potrebbe sviluppare batteri o essere nocivi per la salute, specie se il processo avviene più di una volta. Se si tratta della carne poi, è importantissimo evitare di mangiarla se è stata scongelata e poi ricongelata. Per evitare rischi e preservare il benessere, è stato scoperto un trucchetto infallibile per tutti i vacanzieri o per coloro che viaggiano molto per lavoro e che quindi lasciano la loro abitazione molte volte durante l’anno. Parliamo del metodo della moneta.

Il freezer sarà il nostro alleato in campo per il trucchetto della moneta. Basterà infatti riempire un bicchiere o un piccolo recipiente con acqua e lasciare che si congeli. Quando sarà completamente ghiacciato, basterà porre la monetina sulla superficie e mettere tutto in freezer. Se al vostro ritorno la moneta sarà ancora in superficie, è chiaro che il processo di congelamento non è mai stato interrotto. Se invece inizia a trovarsi più in basso, è un chiaro segnale del fatto che la corrente è sicuramente saltata.

Infatti, se manca la corrente, il bicchiere con acqua ghiacciata inizia a scongelarsi, provocando la discesa della moneta. Quando la corrente sarà tornata, il tutto si ghiaccerà di nuovo e la monetina vi rimarrà intrappolata. Dunque, in base alla sua posizione potrete capire cosa è avvenuto in casa in vostra assenza a potrete saggiamente scegliere di mangiare o meno gli alimenti conservati. Insomma, l’inventiva umana non ha limiti ed è subito pronta a trovare escamotage semplicissimi per ogni necessità. Per ricevere tanti altri consigli seguiteci anche sui nostri profili Facebook e INSTAGRAM

Il trucco della monetina può salvarvi la vita: Fatelo tutti prima di partire per le vacanze scritto su Più Donna da Imma Bartolo.