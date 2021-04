Il trucco per scaricare i giochi non più disponibili su PlayStation Store

Lo scorso ottobre 2020 Sony aveva eliminato un gran numero di vecchi giochi per Ps3, Psp e Ps Vita dalla versione web del PlayStation Store a qualche giorno dall’uscita ufficiale della nuova console Ps5. Ma nel weekend è emerso che i giochi non siano stati cancellati, quanto semplicemente nascosti dalla visualizzazione online. Ed è possibile recuperarli facilmente così da acquistarli e scaricarli.

Tutto è iniziato dalla serata dello scorso venerdì da un tweet (vedi sotto) pubblicato da Chris Glass, editor e podcaster presso InsideUniversal oltre che sviluppatore di videogiochi presso Zwift, che ha scoperto e rilanciato il plugin per Firefox che consente di fare un vero e proprio viaggio nel tempo nel Ps Store.

Oh. My. God.

So, and this makes sense, the old web Playstation store wasn’t taken down as much as they just got rid of a few HTML files to prevent you from access the APIs.

So someone made a Firefox plugin to restore it. AND IT WORKS.https://t.co/30enQtMBT4@DelistedGames pic.twitter.com/QzMemfqCMc

— Chris Glass (@TheChrisGlass) April 23, 2021