«il-tuo-piano-bar»,-in-scena-l’omaggio-del-gat-“p.-mancini”-all’indimenticato-armando-de-luca

Lunedì 2 maggio alle 21.00 appuntamento al Teatro Sociale di Fasano per una serata all’insegna del teatro, della musica e della solidarietà

FASANO – «Ciò che facciamo in vita riecheggia nell’eternità». La citazione, tratta da un colossal del cinema internazionale, centra precisamente ciò che Armando De Luca, artista e maestro di pianoforte, ha lasciato ai fortunati che hanno avuto modo di percorrere insieme a lui la breve tratta della vita terrena.

Da questa premessa nasce «Il tuo piano bar» uno spettacolo tributo che gli amici del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” hanno voluto dedicare al maestro De Luca, a un anno dalla sua scomparsa.

Teatro e musica saranno i protagonisti al Teatro Sociale di Fasano lunedì 2 maggio quando, con la musica di suo figlio Aquilino e la voce di Fabrizio Giannuzzi, si celebreranno la memoria e le gesta artistiche di Armando e le sue celebri performance musicali a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ‘90, dalla comunità ricordato non solo comune un grande artista ma anche come una persona per bene e un grande amico.

Oltre ai contributi di Aquilino De Luca e Fabrizio Giannuzzi, in scena ci sarà la partecipazione straordinaria di Vincenzo De Luci, presidente dell’Associazione AccordiAbili, e il supporto scenico delle voci solite della “Peppino Mancini” Rossella De Mola,Domenico Gazzo e Valerio Bianco.

Il biglietto, acquistabile sia in prevendita che al botteghino, ha il costo di 10€ e l’intero ricavato sarà destinato al progetto “MUSA…una cannuccia per dar fiato a un sogno” promosso dall’Associazione AccordiAbili.

M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter) è uno strumento ibrido (analogico ed elettronico) che potrà essere programmato e personalizzato secondo le esigenze dei fruitori che potranno suonare grazie ai comandi attuati con il movimento del capo e con un semplice soffio attraverso una comune cannuccia per alimenti, intercambiabile, che agisce come leva di comando dello strumento.

«Un omaggio ad un caro amico, storico socio ed entusiasta collaboratore del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” – dice Fausto Savoia, presidente del sodalizio teatrale promotore dell’iniziativa -. “Il Tuo PianoBar” è appunto questo, un omaggio a chi, tra i pochi musicisti fasanesi ha, per lunghi anni, fatto del suo incommensurabile amore per la musica una vera professione esibendosi come Pianista di PianoBar nei più prestigiosi locali del nostro interland. Con il suo adorato figlio Aquilino, pianista straordinario, vero protagonista di questa serata, con Fabrizio Giannuzzi che ha sapientemente ripercorso alcuni momenti salienti dell’avventura artistico-familiare di Armandino, e con alcuni soci manciniani che presteranno la voce, senza la pretesa di essere “professionisti del canto”, ripercorreremo, in questo spettacolo, le atmosfere degli anni 80 e 90 con i brani che hanno fatto la storia di questo particolare genere di intrattenimento musicale. Ringraziamo affettuosamente, sin d’ ora, il maestro Vincenzo Deluci che sarà graditissimo ospite della serata. Noi siamo certi che i sogni siano il sale della vita e, in questa serata, vorremmo sognare insieme a voi».

Apertura porte alle 20.30, sipario alle 21.00. Allestimento scenico a cura di Rossella e Melania De Mola, segreteria di produzione di Pia Cofano. Info e biglietti chiamando il 348 0027873 o il 339 1932620.

L’articolo «Il tuo piano bar», in scena l’omaggio del GAT “P. Mancini” all’indimenticato Armando De Luca proviene da GoFasano.