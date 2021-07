il-twist-contemporaneo-di-un-casolare-nel-tirolo

«Il cliente sognava un luogo in cui dare vita alla sua visione di vita moderna, ma ben radicata nella tradizione di campagna», afferma Michael Cox, co-fondatore dello studio di design Foley & Cox, incaricato di realizzare questo desiderio bucolico nel Tirolo. «È la seconda generazione di una famiglia con cui abbiamo già collaborato a diversi progetti, infatti ci siamo ispirati ad alcune delle case che avevamo realizzato per i loro parenti. L’amore del proprietario per i dettagli di design e la familiarità con la nostra estetica hanno reso la collaborazione creativa e divertente».

Ph Rudi Wyhlidal

Immerso in una valle tra le montagne tirolesi, questo casale è molto di più che una bella residenza ma una vero e proprio omaggio allo slow-living. Il proprietario, un manager di una società di logistica, ha cercato per diversi anni un appezzamento di terreno dove poter costruire una casa da sogno per la sua famiglia, una fattoria funzionante con frutteti, campi di bacche selvatiche e un ruscello.

Una villa invidiabile per gli amanti del relax: il residence principale comprende un centro benessere con sala massaggi, sauna, bagno turco e una terrazza con camino all’aperto che gode di una vista panoramica sulla valle. C’è anche una guest house nascosta accanto al laghetto naturale.

Ph Rudi Wyhlidal

L’impronta architettonica della nuova costruzione cattura lo spirito della nazione, il sito è stato posizionato per massimizzare la vista sulle montagne circostanti, visibile da più stanze. I materiali sono stati accuratamente selezionati per immergere delicatamente la struttura nel paesaggio. All’interno, pavimenti in mattoni recuperati, un soffitto a volta a botte e pareti in gesso semi-lisce. Alcuni elementi architettonici come la lavorazione del legno e le travi sono stati recuperati da un antico casale che un tempo si trovava sul sito.

«Siamo stati ispirati dalla location e dalla storia della cultura tirolese», aggiunge Cox, «Eravamo pronti alla sfida: creare una nuova interpretazione di una classica casa di montagna. Abbiamo lavorato per armonizzare il mix di materiali e portare elementi del paesaggio circostante anche negli interni». La casa è decorata in tonalità ispirate alla natura che vanno dal lichene al muschio, dall’alabastro al granito, dalla lavanda alla corteccia, argilla e rame. I tessuti includono lane nubby e bouclé, insieme pelli intrecciate, camoscio e biancheria raffinata.

Ph Rudi Wyhlidal

Per questa villa austriaca, il team Foley & Cox ha curato un mix di mobili e opere di molteplici periodi e stili. «Abbiamo mescolato mobili e opere d’arte tirolesi vintage con pezzi personalizzati realizzati a New York e Los Angeles», spiega Cox. «Abbiamo girato in tutta Europa per trovare gli arredi giusti, è stata un’opportunità straordinaria per trovare oggetti unici».

Il tavolo vintage in pietra calcarea e quercia e uno specchio incorniciato da migliaia di minuscole foglie di gesso sono stati trovati al mercato delle pulci di Parigi. Le stanze sono intervallate da elementi moderni come i tavoli da cocktail lucidi su gambe rustiche in rovere di Pierre Augustin Rose nel soggiorno. L’illuminazione scultorea di Luke Lamp Co. crea un contrasto audace con gli armadi da cucina in legno grezzo. L’arte è un connubio di autori locali ed emergenti: una scultura a nastro metallica di Lawrence Kelly Gronley sopra il camino del soggiorno. Un susseguirsi di bellissimi dettagli tra i tanti in questa casa rustica e lussuosa.