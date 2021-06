il-veicolo-a-forma-di-sfera-che-viaggia-su-mare-e-terra

Una capsula con motori elettrici che può ospitare due passeggeri e garantire un’esperienza unica. Arriverà l’anno prossimo

Chi è in cerca di una esperienze fuori dagli schemi può mettersi in lista per fare un giro su Stratosfera, una macchina senza eguali capace di muoversi in acqua e su terra, oltre a volare. L’artefice è Pierpaolo Lazzarini, designer noto al mondo automobilistico e acquatico per una serie di progetti che coniugano forme e mobilità pionieristiche (come il Jet Capsule Royal, che sembra un’astronave ma è un particolare tipo di imbarcazione e Wired ha provato). L’ultima creazione si fonda su una sfera in fibra di carbonio, dal diametro di 1,65 metri, che può ospitare due passeggeri per un viaggio dal divertimento assicurato.

Equipaggiata con due motori elettrici da 150 hp per viaggiare sull’acqua toccando i 30 nodi (rallentando si scende a pelo d’acqua), Stratosfera acquatica sfrutta un sistema di auto-bilanciamento per adattarne l’inclinazione, così da respingere le insidie e mantenere la stabilità del mezzo. Che si guida gestendo la cloche al centro della capsula e, nella versione da volo con decollo verticale in cui raggiunge i 250 km/h, può ricavare energia anche dai raggi solari.

La capsula per i 2 viaggiatori; al centro si nota la cloche per guidare il mezzo

Con il telaio adattabile in base alle necessità di movimento (acqua, terra, aria), il team di designer italiani punta a realizzare ulteriori versioni, dal sottomarino al gatto delle nevi, mentre per la metà del 2022 è previsto il lancio di Stratosfera, con un programma open source in cui si potrà investire nel progetto con l’acquisto delle prime unità.