Mercoledì 23 giugno – Area Teatro ore 18:00

IL VENTRILOQUO

Spettacolo teatrale per bambini con Nicola Pesaresi

Uno spettacolo originale e coinvolgente: il ventriloquo Nicola porterà follia e risate per grandi e piccini.

Continua con un altro momento teatrale dedicato ai più piccoli il Pisa Scotto Festival: il 23 giugno alle 18:00 Nicola Pesaresi presenterà il suo spettacolo Il Ventriloquo.

“Ciao, sono Nicola e sono una Coppia Comica. In DUE formiamo un TRIO di QUATTRO personaggi, tutti e CINQUE pronti a portare risate e un pizzico di follia al tuo EVENTO”, così Nicola presenta sé stesso e il proprio spettacolo. Nicole è un ventriloquo, ovvero un attore del verbo, che dal suo mondo di voci e figure è in grado di costruirti suggestioni e incanti, sempre in bilico fra il reale e il possibile.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, entro le 23,30 del 22 giugno.

Info e prenotazioni: www.teatrodipisa.pi.it

Ha preso il via lunedì 7 giugno il “Pisa Scotto Festival”, rassegna di eventi dal vivo. Si svolgerà al Giardino Scotto e durerà tre settimane, fino a domenica 27 giugno. Il festival è voluto dal Comune di Pisa tramite la Fondazione Teatro di Pisa, realizzato da Massimiliano Simoni con il suo brand Artitaly e il coordinamento degli eventi letterari e della comunicazione di Francesca Petrucci. Tra gli ospiti principali Franco Cardini, Gene Gnocchi, Marcello Veneziani, Alessio Boni, Walter Veltroni, Paolo Conticini, Alessandro Sallusti e Luca Palamara.