Non passano inosservati gli sforzi della città di Milano per rendersi più verde. Ne è un esempio recentissimo l’iniziativa Forestami, che punta a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città Metropolitana di Milano.

Per chi volesse approfondire il destino negli alberi della città, appuntamento domani, 21 aprile, dalle ore 16 alle ore 19, presso la sala conferenze dell’Acquario Civico, Viale Gladio, 2, per il convegno “Gli alberi di Milano. Il ciclo della vita degli alberi di città”.

A confrontarsi sul tema saranno l’Assessora Ambiente e Verde Elena Grandi e Francesco Ferrini, responsabile scientifico Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze; Paola Viganò, Direttrice Area Verde Comune di Milano e Alessandro Mantegazza, agronomo di Global Service Avr.

A seguire la tavola rotonda che vedrà coinvolti: Massimiliano Cecchetto – agronomo master europeo in Architettura del paesaggio; Susanna Magistretti, Responsabile di Cascina Bollate – Vivaio del Carcere di Bollate; Francesco Macazzola, curatore del Libro bianco del Verde – AssoVerde; Aldo Greco, Vice brigadiere – Corpo Forestale Carabinieri Lombardia, Paola Pastacaldi, Scrittrice, madrina della quercia di Montale ai Giardini pubblici Montanelli.

All’incontro parteciperanno inoltre i rappresentanti della Famiglia Capè, donatori, nel 1924, della quercia di Piazza XXIV Maggio e le Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Milano. L’ingresso alla sala è consentito al pubblico munito di green pass per una capienza massima di 80 posti. Ma l’intero convegno sarà fruibile in diretta streaming sulla WebTV del Comune di Milano.

L’articolo Il verde urbano al centro del convegno “Gli alberi di Milano. Il ciclo della vita degli alberi di città” proviene da The Map Report.