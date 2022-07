Il vero oroscopo del Kamasutra: ecco le migliori posizioni per tutti i segni. L’oroscopo può essere rivelatore di molti aspetti della personalità di un individuo: per questo le caratteristiche dei segni zodiacali sono ben codificate. Abbinare i segni zodiacali alle relative peculiarità caratteriali, infatti, può aiutarci a capire tante cose di noi stessi e degli altri. Ma ti sei mai chiesta quali sono le posizioni migliori per fare l’amore a seconda del segno zodiacale? Andiamo a vederle.

Ariete – Tendi a essere un leader in ogni aspetto della tua vita: sei veloce, (a volte) prepotente e (spesso) un po’ aggressivo, e quindi ti piace dominare anche tra le lenzuola. Qui rischi purtroppo di peccare di egocentrismo e di concentrarti più sul tuo piacere che su quello del partner. Egoista? Più che altro, focalizzata sull’obiettivo da raggiungere.

Miglior posizione sessuale: la reverse cowgirl sdraiata (o della sdraio), e in generale qualsiasi posizione ti permetta di controllare al meglio le spinte e la penetrazione.

Toro – Preferisci un rapporto molto sensuale fatto di posizioni “fidate” – il che non significa però “basiche” – non perché queste sono “facili”, ma perché sei ormai abituata a loro. Sei molto consapevole dei tuoi cinque sensi e ami sentire una connessione intima con il tuo partner a letto.

Miglior posizione sessuale: il missionario. È una posizione “classica”, che prevede molto contatto con la pelle del partner e spazio per baci su labbra e collo. Visto che ti piace essere in sintonia con tutto ciò che ti circonda, l’impostazione della scenografia è di fondamentale importanza: abbassa le luci, accendi una candela profumata, e opta per una colonna sonora firmata Marvin Gaye.

Gemelli – A letto ti piace cambiare spesso posizione, e avere anche a disposizione dei toys per rendere più vario il rapporto. Ami particolarmente dilungarti nei preliminari, che non fanno altro che amplificare il tuo orgasmo finale.

Miglior posizione sessuale: in piedi. Sei nella posizione per passare dal muro al bancone della cucina o al divano. Per mantenere alto il livello di eccitazione e di attesa, chiedi al tuo partner di mandarti sms hot mentre sei al lavoro: questo pre-partita sessuale non farà altro che rendere il gioco molto più caldo.

Cancro – Ai nati sotto questo segno non piace particolarmente mostrare i loro sentimenti e le loro emozioni, ma in fondo stanno solo nascondendo una personalità che ama donare agli altri e prendersi cura dei bisogni del partner. Quando le cose iniziano a scaldarsi, la loro natura animalesca e primitiva esce allo scoperto.

Miglior posizione sessuale: la cowgirl seduta. Chiedi al tuo compagno di rimanere col viso molto vicino al tuo, in modo da poter scrutare le reciproche espressioni facciali durante il rapporto. Attenzione: la sua schiena ne potrebbe uscire involontariamente “martoriata”, ma anche i graffi sono parte del gioco.

Leone – Le nate sotto il segno del Leone assomigliano a Samantha Jones di Sex and the City: interpreti naturali nate che amano mostrare le proprie abilità sessuali come una “rock star” delle lenzuola. Non si tratta necessariamente di egocentrismo, ma ti piace l’idea di qualcuno che ti tratta come una regina: in sostanza, preferisci qualcuno che faccia il lavoro pesante, mentre tu ti godi il viaggio.

Miglior posizione sessuale: da dietro, altrimenti detta pecorina. In questo modo il tuo partner ha una visione chiara di te – e tu di lui – posizionandoti di fronte a uno specchio.

Vergine – Immediatezza ed efficienza sono le regole delle nate sotto il segno della Vergine, che amano fare di testa propria, ma apprezzano i suggerimenti dall’esterno. Posizioni sessuali che sembrano richiedere anni di pratica yoga non sono il loro forte, ma sono aperte a sperimentare se il partner lo chiede.

Miglior posizione sessuale: faccia a faccia, in piedi. Chiedi al tuo compagno esattamente ciò che desidera e segui la loro guida; punti bonus se decidete di farlo sotto la doccia.

Bilancia – Le nate sotto il segno della Bilancia ricercano la bellezza, sia in loro stesse, che nel partner, ma soprattutto nel proprio ambiente. Inoltre, sono assai collaborative tendono a privilegiare posizioni in cui il coinvolgimento e il “lavoro” è equamente suddiviso; tuttavia, di rado prendono l’iniziativa a livello sessuale.

Miglior posizione sessuale: granchio. In entrambi i casi, tu e il tuo compagno siete impegnati in movimenti simili, e nessuno è totalmente dominante o passivo. Mentre una camera da letto ben arredata è in grado di aumentare la tua sessualità, un’elegante suite d’albergo con vista mozzafiato riesce a farti completamente impazzire.

Scorpione – Sei riservata e rischi di essere scambiata per una solitaria, ma sveli poi un animo appassionato e passionale, che non disdegna le emozioni estreme ed è contraddistinto da una certa aggressività. Sai quello che vuoi a letto e nulla ti fermerà fino a quando non lo otterrai.

Miglior posizione sessuale: l’altalena. Ti piace essere sia la dominatrice, che la dominata, e questa posizione, specialmente con un cuscino sotto la tua schiena e il contatto visivo con il volto del partner, ti premetterà di raggiungere il massimo del piacere.

Sagittario – Come suggerisce il nome, sei “metà umano, metà cavallo” (non biologicamente, ovvio!), ma hai uno spirito libero simile a quello degli animali selvatici. Proprio come i Gemelli, sei spontanea e ami variare spesso.

Miglior posizione sessuale: la pecorina sdraiata. Leggermente diversa da quella “canonica”, qui il tuo corpo si piega verso il basso, la testa più verso i piedi. Nulla motiva poi un Sagittario come farlo in luoghi potenzialmente “proibiti”, accendendo il desiderio col rischio di essere scoperta.

Capricorno – Hai bisogno di un po’ più di tempo rispetto agli altri segni per sentirti a tuo agio con un partner, ma una una volta conquistata la confidenza, sei aperta a qualsiasi cosa.Miglior posizione sessuale: piatta sulla pancia. In genere preferisci essere quella “passiva” e ami che il tuo partner prenda il controllo – inteso come “l’ autorità” in camera da letto. Giocare con toys, manette e vestiti è una variante capace di farti ulteriormente eccitare.

Acquario – Le nate sotto il segno dell’Acquario sono generalmente molto eccentriche, e il sesso per loro è sinonimo di divertimento allo stato puro. Amano la tecnologia, e determinati toys multi-funzione possono aiutarle a rendere il rapporto ancora più coinvolgente.

Miglior posizione sessuale: sulla schiena. Da qui potrai mostrare il tuo coniglio deluxe (o qualsiasi gadget che hai nascosto nel cassetto) al tuo partner, mentre lui ti guarda. Vederlo eccitarsi ulteriormente grazie (anche) al tuo autoerotismo regalerà a entrambi un’esperienza indimenticabile.

Pesci – Le nate sotto il segno dei Pesci sono una “spugna di emozioni”, abilissime a leggere il linguaggio del corpo, che nulla riesce a nascondere. Si tratta probabilmente della costellazione più romantica dello zodiaco.

Miglior posizione sessuale: il cucchiaio. Intimo, personale, con il corpo totalmente a contatto con quello del partner: tutto ciò che un Pesci potrebbe desiderare.

Prestare la giusta attenzione ai colori aiuta la psiche ad alimentare passione e desiderio. Sono out le tinte pastello, disegnini buffi e orsetti o paperette o pigiamoni di piles. Anche l’eccesso potrebbe creare un effetto boomerang e ammazzerebbe anche una pastiglia di viagra. Da evitare il fluo.

