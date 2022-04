Il vero pesto alla Trapanese: la ricetta e il procedimento tradizionale. Il trucco: “Ecco come si manteca”

Ingredienti per 4 persone del vero pesto alla Trapanese

Pomodoro San Marzano fresco o pomodoro Così Com’è al naturale 250g

Parmigiano Reggiano 50/100g

Lamelle di mandorle o intere pelate 80g

Olio extravergine d’oliva 10g

Basilico 50g

Sale e pepe q.b.

Aglio (a scelta)

La ricetta del pesto alla trapanese

Per realizzarlo puoi utilizzare il mixer o il mortaio. Nel mixer aggiungi il pomodoro, il parmigiano, l’olio e le mandorle, e, a scelta, anche l’aglio. Frulla tutto per un paio di minuti

Aggiungi il basilico, che non va frullato eccessivamente: in questo modo il sapore del basilico rimarrà più intenso e il colore delle foglie invariato. Consumalo fresco oppure conservalo in frigo per al massimo 2 giorni.

Il consiglio

Per realizzare la pasta al pesto trapanese ti consigliamo le busiate, un formato di pasta tipico del trapanese a forma di sottili tubi attorcigliati su loro stessi.

In alternativa, puoi anche utilizzare le penne o lo spaghetto. Al momento dell’impiattamento, guarnisci il piatto con alcune foglie di menta e aggiungi alcune lamelle di mandorle tostate in precedenza in un padellino

– Il pesto alla trapanese, proprio come quello genovese, va mantecato a freddo: il calore altererebbe il sapore e le proprietà del pesto e degli ingredienti che lo compongono

L’articolo Il vero pesto alla Trapanese: la ricetta e il procedimento tradizionale. Il trucco: “Ecco come si manteca” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.