il-vero-potere-dei-rothschild-…inimmaginabile

Leggimi l’articolo

La cosiddetta “globalizzazione” è stata la presa del potere da parte di multinazionali e banche della famiglia ROTHSCHILD e dei suoi alleati ROCKEFELLER, JP MORGAN CHASE, GOLDMAN SACHS, etc.. L’umanità può sconfiggere questa minaccia, ma deve imparare. Questo è essenziale per scegliere con coscienza e prendere posizione. Ad ogni attacco del sistema totalitario globale, l’umanità deve rispondere con la stessa intensità. Inizia a coltivare e produrre il tuo cibo, riduci il consumo di petrolio e dei suoi derivati, favorisci la riforestazione, ascolta la tua voce interiore e non la voce della pubblicità, sono piccoli passi per sconfiggere questi mostri. Sempre ricordando che essi dipendono da voi, e non viceversa. Informare soldati, poliziotti e tutte le forze dell’ordine del pericolo e che sono sistematicamente condizionati per eseguire operazioni suicide.

1 – MEDIA – Senza il controllo dei grandi conglomerati dei media, le industrie di genocidio ROTHSCHILD sarebbero esposte al pubblico. Ergo, i media sono i principali colpevoli per il successo delle imprese scellerate come la MONSANTO e PFIZER. Questi giganti del “informazioni” includono: DISNEY, TIME WARNER INC., 21ST CENTURY FOX (NEWS CORPORATION e la sua divisione), VIACOM e CBS, media come la BBC, NEW YORK TIMES, ecc

2 – MONSANTO – Agent Orange, plastica, Bomba atomica, Pesticidi, le armi nucleari, DDT, PCB, creatore e fautore di colture geneticamente modificate (OGM) e degli alimenti, ormoni della crescita bovina e foreste geneticamente modificate. Monsanto è colpevole di cambiare il codice genetico del pianeta Terra , distruggere e avvelenare le api con i pesticidi. Monsanto è noto per attaccare gli agricoltori stessi che finge di “aiutare”, ma anche per generare i clienti per l’industria farmaceutica a seguito del piano globale di spopolamento (Agenda delle Nazioni Unite 21).

3 – PFIZER – Rappresentare di tutta l’industria farmaceutica. Anche se questa azienda è la più grande e appartiene ai ROTHSCHILD , altri laboratori sono divisi tra le famiglie ROTHSCHILD e ROCKEFELLER 50% al 50%. L’industria farmaceutica è colpevole di avvelenamento di massa sensibile al disegno spopolamento globale (Agenda 21 delle Nazioni Unite). I farmaci più che un beneficio per l’umanità stanno diventando un flagello. Attualmente l’80% delle volte la cura è peggiore del male, e i vaccini sono diventati strumenti che con finte “pandemie” possono essere usati come armi biologiche contro gli esseri umani. L’industria farmaceutica inventa malattie per medicare le persone sane.

4 – ARMAMENTI – I produttori di armi di distruzione di massa e di sistemi di difesa per i loro rapporti e l’influenza che THE CARLYLE GROUP, di proprietà di enti della famiglia finanziaria ROTHSCHILD. BAMCO INC. / NY /, DEUTSCHE BANK AG, FMR LLC, TIMESSQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC e HAWKINS CAPITAL LP, soprattutto prove, informazioni sulle prove, è la più grande società al mondo dedicata alla realizzazione di sistemi di difesa e le armi di distruzione di massa. Il gruppo opera attraverso un conglomerato di aziende che sono riuscite a muoversi insieme, almeno “superficialmente” concorrenti sospetti come la LOCKHEED MARTIN. Ma la verità è che la LOCKHEED MARTIN, considerata la più grande azienda di difesa degli Stati Uniti , appartiene alla famiglia ROTHSCHILD, attraverso STATE STREET CORP, CAPITALE MONDIALE INVESTORS, MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO., VANGUARD GROUP INC. e CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS, come la MONSANTO o PFIZER, DISNEY. Lo stesso vale per BOEING (la seconda grande azienda “indipendente”) come i primi 10 Business Insider (“Rubrica Aziende difesa”), e NORTHROP GRUMMAN, che è la terza. GENERAL DYNAMICS è il quarto e di proprietà delle stesse istituzioni finanziarie della famiglia di banchieri ROTHSCHILD. In breve, i ROTHSCHILD controllano assolutamente l’industria globale delle armi, comprese le armi biologiche.

5 – GOOGLE – appartiene ai ROTHSCHILD e controlla tutte le informazioni via Internet. Tutti i dati nella rete sono monitorati da Google, e vengono archiviati. Nei suoi risultati di ricerca, GOOGLE censura di contenuti e posizionando le sue bugie, non c’è bisogno di spiegare la potenza di GOOGLE. Principali azionisti di GOOGLE sono le stesse entità che rivendicano MONSANTO, PFIZER, DISNEY, LOCKHEED MARTIN e BOEING. FACEBOOK è un’altra società ROTHSCHILD. Altre industrie multinazionali del petrolio sono divisi in due.

1) Da un lato ci sono aziende in Medio Oriente estrazione di petrolio dal proprio territorio che fanno gola all’elite bancaria. Queste aziende non saccheggiano le risorse di altre nazioni, come la NATIONAL IRANIAN OIL CO. IRAN. O SAUDI ARAMCO in ARABIA SAUDITA.

Il patto Rothschild-Rockefeller

2) Ma ci sono anche aziende vampiro che inquinano il mare e l’aria con il consenso dei paesi poveri. come EXXONMOBIL (ROTHSCHILD ), ROYAL DUTCH SHELL (ROTHSCHILD ), CHEVRON (ROTHSCHILD ) o BRITISH PETROLEUM (ROTHSCHILD ). Inizialmente ROCKEFELLER, Standard Oil Company ha cambiato nome nel 1948 dalla Esso Standard Oil Company, e più tardi il 1 ° novembre 1972 da EXXON CORPORATION. Anche se la famiglia ROCKEFELLER ha accumulato la sua fortuna con il petrolio, oggi di proprietà della famiglia ROTHSCHILD . Secondo la ricerca, e fino ad ora, i ROCKEFELLER sono azionisti di minoranza che non riescono o tacchi ROTHSCHILD impero sionista, e tenuto conto delle sue azioni, obbedire al consiglio della famiglia ROTHSCHILD e altri sepoys tra i quali possono essere elencati MORGAN STANLEY, GEORGE SOROS, GOLDMAN SACHS, JP MORGAN o BILL GATES. Diamanti, la principale Corporation è De BEERS, proprietario di GARDNER RUSSO & GARDNER. Sembra un’entità diversa dall’altra, ma non lo è, secondo il NASDAQ, GARDNER RUSSO & GARDNER é un impresa di proprietà dei ROTHSCHILD. NESTLÈ primo posto, secondo BERKSHIRE HATHAWAY INC. e PHILIP MORRIS al terzo, e troviamo le stesse entità che rivendicano MONSANTO, PFIZER e DISNEY: STATE STREET CORP, CAPITALE MONDIALE INVESTORS, MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO., VANGUARD GROUP INC ., FMR LLC, CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTOR, Etc. Questa società non bada a spese, e fondi, sostiene e crea autentiche guerriglie e dittature del terrore per mantenere sempre attraverso lo sfruttamento di bambini e adulti, la pietra preziosa. In Botswana, DE BEERS è stato condannata per la “pulizia” della terra dove i diamanti vengono estratti, tra cui la rimozione forzata delle popolazioni indigene che avevano vissuto lì per migliaia di anni. Il governo avrebbe tagliato le forniture d’acqua, minacciato, torturato e impiccato pubblicamente resistenti. Il resto altre società come il TABACCO, BIOTECNOLOGIE, “cibo” (COCA COLA, NESTLE’, MCDONALDS, ecc), e PROCTER & GAMBLE, software e aziende come MICROSOFT, APPLE, o di VAPOR, costantemente interagiscono con quelli menzionati prima. Condividono gli stessi azionisti e sono di proprietà della famiglia ROTHSCHILD.

In conclusione il potere globale e la ricchezza sono concentrati in poche mani. Ma questo impero che sembra indistruttibile sopravvive solo grazie all’altro 99% dell’umanità. E in effetti, ha bisogno disperatamente del resto dell’umanità per operare ostentando il proprio potere e la ricchezza. Ed è per questo motivo che i ROTHSCHILD hanno i loro giorni contati. Si, attraverso l’oppressione, stanno accelerando il cambiamento sociale. Quando la gente aumenterà il proprio livello di coscienza, “avere un sacco di soldi” o “avere un potere militare” sarà il nulla. Perché non ci saranno soldati a obbedire agli ordini e l’umanità supererà l’avidità per il denaro per il perseguimento di altri obiettivi, aumentando la voglia di esplorare, scoprire e ampliare le conoscenze. In effetti sta già avvenendo in piccoli gruppi isolati. La ricerca di queste minoranze sono sempre più lontane dalla ambizioni dei padroni del mondo.