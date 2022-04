il-via-a-save-the-wave,-il-progetto-che-pianta-talee-di-posidonia-oceanica-nel-mediterraneo

A meno di un anno dall’annuncio di E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, in collaborazione con UNESCO, Save the Wave, iniziativa nata nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030), ha visto la sua prima piantumazione di talee di Posidonia Oceanica nel golfo di Mondello, a Palermo, allo scopo di conservare e ripristinare lo stato di salute degli ecosistemi marini del Mediterraneo.

La Posidonia Oceanica è infatti una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo ed è in grado di formare grandi praterie sommerse (vere e proprie foreste del mare) che fungono da casa, rifugio, luogo di riproduzione e fonte di cibo per molti animali marini come molluschi, pesci e crostacei.

Come quelle terrestri, anche questo tipo di pianta produce ossigeno e cattura biossido di carbonio dall’atmosfera, intrappolandolo nelle radici e nel substrato sottostante per centinaia o addirittura migliaia di anni. Per questa sua capacità di trattenere grandi quantità di carbonio, le praterie di Posidonia oceanica sono ecosistemi Blue Carbon, ottimi alleati per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Per portare a termine le operazioni di piantumazione è stato di fondamentale importanza anche il contributo dei nucleo sommozzatori della Polizia di Stato, che hanno coordinato le operazioni del biologo Antonio Scannavino impegnato nell’immersione per la riforestazione delle talee di Posidonia.

Oltre a promuover consapevolezza sul ruolo svolto dagli ecosistemi marini per mitigare il cambiamento climatico, Save the Wave crea sinergia tra aziende, università, scienziati e organizzazioni no-profit, operano in modo sinergico. Ne è un esempio proprio la lezione organizzata da E.ON nel Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo, durante la quale sono stati affrontati con gli studenti i temifondanti di Save the Wave: l’importanza della Posidonia Oceanica per l’equilibrio del mare e il significato degli ecosistemi Blue Carbon, gli ecosistemi cositeri e marini in grado di immagazzinare carbonio.

Ad animare la lezione e a rispondere alle domande dei ragazzi c’erano Frank Meyer, Chief Executive Officer di E.ON, Davide Villa, Chief Customer Officer di E.ON, Monica Blasi, biologa responsabile del Pronto Soccorso per Tartarughe Marine sull’Isola di Filicudi e Francesca Santoro, Specialista di Programma della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO e promotrice in Italia del Decennio del Mare delle Nazioni Unite (2021-2030). “Siamo davvero orgogliosi di aver portato a termine questo progetto che ha un valore straordinario per il mare e tutti i suoi abitanti. Le praterie di Posidonia sono infatti un ecosistema che ospita circa il 25% della biodiversità del Mediterraneo e inoltre, proprio come le piante terrestri, la Posidonia oceanica produce ossigeno e cattura biossido di carbonio dall’atmosfera, intrappolandolo nelle radici e nel substrato sottostante per centinaia o addirittura migliaia di anni: sono quindi ecosistemi Blue Carbon, alleati fondamentali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico”, ha spiegato Santoro.

“Siamo davvero contenti di essere qui e contribuire a rendere l’Italia verde anche sott’acqua. La riforestazione della prateria di Posidonia oceanica avrà un ruolo cruciale per la tutela dell’ecosistema marino e risulta di fondamentale rilevanza per tutto il Pianeta. Supportare la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO nelle ambiziose iniziative a protezione dei mari è per noi un vero onore. Condividiamo gli stessi obiettivi ed è per noi molto importante creare delle sinergie che contribuiscano al loro raggiungimento”, ha aggiunto Frank Meyer, CEO di E.ON Italia.

Il via a Save the Wave, il progetto che pianta talee di Posidonia Oceanica nel Mediterraneo