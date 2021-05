il-viaggio-della-vita:-il-brasile-di-charlotte-perriand-e-lina-bo-bardi

Charlotte Perriand e Lina Bo Bardi si sono forse sfiorate in Brasile, sliding doors. Non si sa se si siano davvero incontrate, forse a Rio. Avevano oltre dieci anni di differenza, Charlotte, nata a Parigi nel 1903, e Achillina, detta Lina, nata nel 1914 a Roma. Due donne all’avanguardia in un mondo tutto al maschile, due talenti, due forze creative, irriverenti, con un forte senso etico del progetto. Di certo, per entrambe il Brasile è stato un luogo magico, di ispirazione e di scoperta. Un vero altrove. La natura, l’arte, i manufatti e la cultura primitiva hanno cambiato per sempre il loro modo di progettare oggetti, ambienti, edifici. La prima ad arrivare è Lina, laureata in Architettura a Roma, che sbarca in Brasile nel 1946 con il marito Pietro Maria Bardi, da Milano, dove i bombardamenti hanno distrutto case, teatri, vite, e anche il suo studio in via Gesù. Assis Chateaubriand, imprenditore e collezionista d’arte, chiama Pietro Bardi a fondare e dirigere il nuovo Museo di Arte Moderna di San Paolo. Marito e moglie non torneranno più nel vecchio continente. “Il Brasile è il Paese dove voglio vivere, un Paese impensabile, dove tutto è possibile. Mi sentivo felice, e a Rio non c’erano rovine”, scriverà. È il viaggio della vita, il luogo dove realizzerà la sua architettura, i suoi mobili, le case, i musei, le mostre e i centri culturali. In una sintesi unica di movimento moderno e tradizione locale, di vecchio e nuovo mondo, Lina diventerà cittadina brasiliana nel ’51.

Lina Bo Bardi durante le riprese del film A compadecida di George Jonas, 1968.

Charlotte, invece, arriva nel ’59 su invito di Lúcio Costa e Oscar Niemeyer in una Brasilia appena costruita, dopo aver scoperto un altro altrove, il Giappone, ed è come ritrovare la fonte opposta e complementare della creazione – l’Oriente e il Sud America, “il mondo barocco, terra di conquistatori”, scriverà. L’affascina la diversità umana della nazione in divenire, “il Paese della speranza”, come lo definisce André Malraux, perché vi è una élite culturale e politica impegnata, pronta alla sfida dello sviluppo, come piace alla Charlotte militante. È solo il primo dei suoi tanti viaggi qui, che proseguiranno fino al 1986. Il secondo è nel 1962, quando viene a trovare il marito Jacques Martin – come se i due uomini, Pietro e Jacques, aprissero strade troppo in salita per due giovani donne indipendenti, belle e impegnate, per poi lasciarle viaggiare e volare fino a diventare due grandi protagoniste del ’900.

Lina Bo Bardi sulle scale della Glass House, 1952.

«Il Brasile è il Paese dove voglio vivere, un Paese impensabile, dove tutto è possibile» Lina Bo Bardi

L’appartamento di Jacques Martin a Rio de Janeiro, 1963. La panca Rio forma una specie di culla che accoglie dei cuscini. Fotografia di Pernette Perriand-Barsac/AChP.

Jacques, che lavora per Air France, viene infatti trasferito prima in Giappone e poi a Rio de Janeiro, trova casa in un bell’appartamento circondato dal verde, con vista sul canale di Leblon Beach, e supplica Charlotte di raggiungerlo e di aiutarlo ad arredare lo spazio. Lei porta con sé i disegni realizzati in Giappone nel 1954 per la loro casa, sperando che lo stile si possa adattare al nuovo ambiente. Jacques la porta nelle foreste che circondano la città, e poi alla fattoria Vargem di Roberto Burle Marx, uno dei giardini più belli al mondo, ai piedi della Serra da Bocaina. Charlotte capisce che ciò che ha disegnato ispirandosi all’Oriente “non può essere più agli antipodi, creazioni troppo pure a confronto di quella natura – uomini e luoghi – potente e generosa”. Disegna mobili nuovi per Jacques, la libreria in legno di jacaranda, con le ante scorrevoli in canne intrecciate, ispirata alla tecnica usata in Amazzonia per realizzare i parasole, il tavolino a sei raggi Rio, le sedute e il tavolo, il divano ampio e pieno di cuscini.

Un giaguaro su un ramo in Brasile. Fotografia trovata da Charlotte Perriand nel 1984.

Una bambina alla mostra Natural forms, Museo di Arte Moderna di Bahia, 1960.

Pochi anni dopo, anche per Lina Bo Bardi cominciano nuovi viaggi, i primi lontano da San Paolo, nel Nord del Paese. Per tre volte visita Salvador da Bahia, dove le vengono affidati prima un progetto, la Chame-Chame House, poi un corso alla scuola di Belle Arti dell’università, e dove infine realizza il MAM – Museu de Arte Moderna al Solar do Unhão, recuperando un opificio esistente. «Questo non è un museo», dirà, «perché non ha collezione: piuttosto dovrebbe chiamarsi Centro, Movimento, Scuola». È qui che Lina incontra la cultura africana, la musica, il teatro, il cinema. Lei, donna straniera, diventa il fulcro della vita culturale che porterà al movimento tropicalista, Tropicàlia di Caetano Veloso, Gilberto Gil e tanti altri autori. “Bahia, superbamente raccontata da Amado, città nera, sensuale, musicale, viva, mi attirava”. A scrivere, questa volta, è Charlotte Perriand, che dice ancora “un architetto di talento, Lina Bo Bardi si è innamorata di quest’arte popolare e ha organizzato a Bahia un museo dove ha presentato queste creazioni, a partire da niente, che ricchezza d’immaginazione!”.

Charlotte Perriand con la figlia Pernette, Bananal, Brasile, 1963.

«Charlotte aveva comprato un vaso di plastica, fatto di nulla. Lì, diceva, c’è la vera creatività. Bisogna preservare il Brasile, non distruggerlo» Pernette Perriand

Charlotte è in viaggio con la figlia Pernette verso il Nord del Paese nel ’63, invitata da Miguel Arraes a dare il suo contributo allo sviluppo dell’artigianato brasiliano, come ha fatto per quello giapponese. Insieme alla figlia visitano Recife, Belém, Manaus, l’Amazzonia. «Mi ricordo in particolare l’isola Bananal, dove si arrivava solo con la barca, non c’erano elettricità né acqua, tutto era molto rudimentale», racconta Pernette. «A Charlotte questo piaceva molto, come le piacevano i mercati. Aveva comprato un piccolo vaso di plastica verde tagliato a metà, fatto di nulla. Lì, diceva, c’è la vera creatività. Bisogna preservare il Brasile, non distruggerlo». E non è forse un caso che oggi, 60 anni dopo, la Biennale di Venezia, che apre il 22 maggio, renda omaggio a Lina Bo Bardi con il Leone d’Oro speciale alla memoria della 17. Mostra Internazionale di Architettura. E la Fondation Louis Vuitton dedichi, come evento collaterale della Biennale, la mostra Charlotte Perriand and I al dialogo tra le opere di Charlotte e Frank Gehry, e in particolare alle abitazioni minime e trasportabili. Progetti che ridefiniscono il concetto di casa rispetto alle esigenze di oggi, di abitare meglio e in modo più consapevole e sostenibile. Tutti, a tutte le latitudini, nel rispetto della diversità umana che solo chi ha viaggiato conosce davvero. Come Lina e Charlotte, pioniere di una modernità aperta, generosa, primigenia.

L’appartamento di Jacques Martin a Rio de Janeiro nel 1963, progetto di Charlotte Perriand.

