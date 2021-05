Il video in cui Michele Morrone offende Belén Rodriguez, cosa c’è dietro il loro presunto flirt

“Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu**. Però chi lo sa…”. Si è consumato così, con un video postato su Instagram, l’intervento gratuito di Michele Morrone a proposito di Belén Rodriguez. L’attore di 365 giorni, dal suo profilo Instagram seguito da 12 milioni di follower, aveva commentato in questi termini la showgirl argentina, riducendola a una serie di caratteristiche fisiche che, ha garantito, non rispecchierebbero il suo prototipo ideale. Parole alle quali Belén non ha intenzione di rispondere, ha fatto sapere il suo entourage a Fanpage.it.

Il presunto flirt tra Michele Morrone e Belén Rodriguez

Ma che cosa nasconde il commento gratuitamente offensivo di Morrone all’indirizzo della showgirl argentina? Belén è incinta del compagno Antonino Spinalbese, conosciuto poco meno di un anno fa. Tra circa un mese diventerà mamma per la seconda volta, in questo caso di una bambina, la piccola Luna Marì. In apparenza, dunque, le strade dei protagonisti di questa storia non presenterebbero intrecci. Eppure un anno fa, a pochi mesi dall’annunciata seconda separazione tra la showgirl e l’ex marito Stefano De Martino, esplose in rete l’ipotesi di un flirt tra la Rodriguez e Morrone. Non c’è mai stata una foto dei due insieme, niente che desse consistenza a quel pettegolezzo fondato su un ipotetico, e mai confermato, scambio di messaggi sui social. In quell’occasione – era il luglio 2020 – Morrone era stato descritto dalla stampa rosa come “nuovo corteggiatore di Belén”.

Finita con Antinolfi, a luglio Belén era a Ibiza con Antonino Spinalbese

Fonti vicine a Fanpage.it fanno però sapere che il flirt in questione non è mai stato consumato. Se anche i due si fossero scambiati qualche messaggio nel periodo successivo alla separazione da De Martino, un incontro privato non c’è mai stato. Sarebbero i tempi ad accreditare questa versione dei fatti. Belén incontrò il manager Gianmaria Antinolfi con il quale visse una breve relazione tra giugno e l’inizio di luglio 2020. Partì quindi per le tradizionali vacanze a Ibiza e, concluso quel legame, sempre a luglio conobbe Antonino Spinalbese, suo attuale compagno e padre di sua figlia. Tra la fine del flirt con Antinolfi e l’inizio della conoscenza diventata rapidamente importante con Spinalbese, garantiscono a Fanpage.it, non ci sarebbe stato lo spazio materiale per frequentare anche solo brevemente Michele Morrone.