il-videocitofono-bticino-con-alexa

Classe 300EOS with Netatmo può essere gestito con i comandi vocali così come dall’app di Amazon

(Foto: BTicino)

Il nuovo videocitofono BTicino Classe 300Eos with Netatmo è compatibile con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon per aprire tutti i controlli anche tramite la voce oppure dall’applicazione ufficiale da scaricare sullo smartphone. Eos è l’acronimo di Evolution Of Smart che ben si sposa con la predisposizione alla domotica di questo nuovo accessorio che permette non solo di rispondere e visualizzare chi abbia appena suonato il campanello (o qualcuno che sosti davanti), ma anche aprire un cancello o una portina e collegarsi agli altri dispositivi della casa smart.

BTicino Classe 300Eos with Netatmo può infatti spaziare dal suo ambito originale della videocitofonia al controllo di luci, prese elettriche e tapparelle oltre che delle eventuali videocamere di sorveglianza connesse in wi-fi diventando una sorta di centro di controllo della propria casa smart. Il videocitofono smart non pensa solo alle funzionalità, ma anche all’estetica, come dimostrato dal riconoscimento iF Design Award 2021 recentemente ottenuto.

All’interno della confezione d’acquisto Classe 300Eos si troveranno tutti i componenti necessari per allestire l’impianto, inclusa la telecamera per esterni di Netatmo che inquadra l’ingresso dell’abitazione. Il display touchscreen dell’unità centrale da montare in casa è a colori e raggiunge un’ampia diagonale da 5 pollici con un sensore in grado di riconoscere il volto di chi si trova davanti. BTicino ha predisposto una serie di funzionalità avanzate come la centratura automatica del soggetto sullo schermo e possibilità di visualizzare la ripresa in orizzontale (landscape) con un doppio tocco.

(Foto: BTicino)

L’interfaccia è intuitiva e semplice, sfrutta scorrimenti e swipe come quelli degli smartphone Android o iPhone per un controllo rapido e la configurazione avviene tramite l’app dedicata chiamata Home+Security per iOs e Android. Come anticipato, il display touchscreen del videocitofono smart può fare da hub per tutta la dotazione di domotica in casa passando dal controllo vocale o dall’app Alexa. Basterà conversare con l’assistente anche per ascoltare playlist musicali, impostare sveglie, ascoltare le previsioni meteo o sul traffico e scegliere la strada poi da percorrere.

La disponibilità di BTicino Classe 300Eos with Netatmo è prevista per il 21 maggio a un prezzo da comunicare.