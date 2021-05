il-videogame-in-cui-bisogna-solo-stare-seduti

Un gameplay unico e accattivante per un gioco il cui scopo è quello di collezionare sgabelli, poltrone, divani e pezzi di design unici, ma attenzione a non rilassarsi troppo

(Foto: Steam)

C’è del genio puro dietro il piccolo gioco gratuito pubblicato un paio di settimane fa su Steam e dall’emblematico titolo Chair Simulator ossia sostanzialmente simulatore di (seduta su una) sedia. A un veloce primo sguardo si potrebbe confondere con uno dei tanti altri simulatori senza senso, in realtà è progettato e strutturato in ogni dettaglio, con un gameplay sorprendentemente accattivante e dinamico. Sì, il senso è quello di accomodarsi su una sedia, ma c’è tanto altro da scoprire.

Lo scopo di Chair Simulator è infatti quello di completare la propria collezione di sedie, poltrone e divani pescando da una fedele riproduzione di una vasta gamma di prodotti ben conosciuti al grande pubblico perché presi dai cataloghi di produttori come Ikea o perché oggetti di design di grandi firme come Corbusier, Saarinen, Starcke e così via. Ci sono modelli minimalisti come sgabelli o pieghevoli da campeggio oppure varianti della vita quotidiana come le poltrone da cinema. E ci sono pezzi iconici come per esempio la sedia Panton forgiata in un pezzo unico di plastica.

(Foto: Steam)

Per giocare si deve scegliere uno dei quattordici avatar che spaziano da umani a mostri come Cheeties fino al robot per la telepresenza chiamato Bingo Bob. Due le location con il proprio soggiorno e i locali ispirati alla già citata catena svedese giallo-blu. Si parte accomodandosi sul primo modello e si ricevono monete virtuali per ogni secondo passato seduti. Ma si deve fare attenzione perché se si esagera iniziano a insorgere problemi fisici come emorroidi, atrofia muscolare fino addirittura alla morte e dunque al game over.

Il buon giocatore saprà dunque rischiare quel tanto che basta per accumulare soldi e ampliare il proprio catalogo senza mettere a repentaglio la propria salute in modo irrimediabile. Il gioco si può scaricare gratuitamente da Steam su Windows o Mac, i requisiti minimi sono modesti, per funzionare su ogni computer.

A proposito di simulatori insoliti, vale la pena provare anche quello per pulire case sporche o quello ispirato alla vita in quarantena.