il-volo,-concerto-posticipato:-l’annuncio-a-sorpresa-cancella-la-delusione

I fan de Il Volo non potranno assistere ai concerti previsti quest’anno per il tour “10 Years Live”, ma l’annuncio cancella la loro delusione.

(Photo by Daniele Venturelli )

È stata rinviata la grande festa de Il Volo. I concerti previsti quest’anno per celebrare i 10 anni di carriera del trio sono stati rinviati.

I fan di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non potranno così assistere nel 2021 ai concerti del tour “10 Years – Live” previsti a Verona, Taormina, Milano, Roma e Torino.

Nello specifico niente da fare per le date dei prossimi 29 e 30 agosto all’Arena di Verona.

Così come i concerti del 4 e del 5 settembre al Teatro Antico di Taormina. Posticipato anche l’evento del prossimo 3 ottobre al Mediolanum Forum di Assago di Milano.

Rinvio dunque anche per la data del 20 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e del Pala Alpitour di Torino del 16 ottobre.

Lo scorso 5 giugno il trio aveva aperto la stagione musicale dei concerti dell’Arena di Verona con un concerto tributo ad Ennio Morricone. Nel corso dell’evento, andato in onda su Rai 1, ha visto la partecipazione di Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Il Volo, le nuove date dei concerti per il tour “10 Years – Live”

Gli ammiratori del trio hanno però un motivo per sorridere. Infatti sono state anche annunciate le date di recupero per “10 Years – Live”. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date del tour de Il Volo.

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni, futura conduttrice? La clamorosa indiscrezione che fa sognare

A seguire il nuovo calendario dei concerti del “10 Years – Live” che si terranno tutti il prossimo anno. Le due nuove date previste all’Arena di Verona sono state fissate il 3 e il 4 giugno 2022.

L’11 e 12 giugno 2022 il trio si esibirà al Teatro Antico di Taormina. Il 3 ottobre 2022 è la data di recupero scelta per il concerto al Mediolanum Forum di Assago di Milano.

LEGGI ANCHE —> La riconoscete in FOTO? È l’attrice con il record di chili persi: come cambia

Il 7 ottobre 2022 è invece la data decisa per lo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma. Infine il 10 ottobre 2022 si terrà il concerto dei tre giovani artisti al Pala Alpitour di Torino.