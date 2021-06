il-volo,-gianluca-ginoble-una-vita-da-rubacuori:-tutte-le-donne-del-cantante

Nel passato del cantante un flirt con Mercedesz Henger e non solo. Sembra infatti che ci siano state molte altre donne nella sua vita sentimentale.

Il Volo (Foto Instagram)

Il trio de “Il Volo” ha aumentato la propria notorietà in modo esponenziale in questi ultimi anni, cercati anche negli eventi internazionali, i giovani sono all’apice della loro notorietà.

Mentre la vita privata di Ignazio Boschetto e Piero Barone è da sempre abbastanza nota, quella di Gianluca Ginoble è la più velata riguardo i dettagli sulla vita sentimentale.

Al momento sembra essere impegnato con una giovane di nome Francesca che però non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Nelle pochissime foto trapelate però si nota la straordinaria somiglianza con Silvia Toffanin.

Per Gianluca però non sembra essere l’unico colpo di fiamma negli ultimi anni, il gossip lo vuole vicino a grandi nomi dello showbiz. Vediamo chi sono state le pupille del cantante.

Gianluca Ginoble latin lover: ecco i nomi delle sue amanti

Faccia da bravo ragazzo e una voce magnifica, Gianluca però a quanto pare sembra essere anche un discreto seduttore.

Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, qualche tempo fa scriveva: “Gianluca Ginoble conquista sui social le attenzioni delle numerose fan ma in pochi sanno che il giovane cantante ha una estimatrice d’eccezione: trattasi della statuaria Ema Kovac”.

La giovane è stata madre natura nel programma “Ciao Darwin” e concorrente a “Pechino Express” in coppia con la modella Dayane Mello.

Prima di lei però ci sono state anche altre bellissime donne. Voci insistenti lo hanno affiancato a Mercedesz Henger e anche a Pasqualina Sanna, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione”. Non ci sono prove fotografiche però a riguardo, e i diretti interessati non hanno mai confermato le supposizioni.