il-volo,-ignazio-boschetto-ha-un’ex-in-comune-con-carlo-conti:-lo-scoop

Ignazio Boschetto uno dei tenori di Il volo è nato nello stesso comune di Carlo Conti e a distanza di anni spuntano alcuni retroscena.

Il volo è un gruppo di tenore molto noto nel panorama musicale italiano, conosciuto anche all’estero per il talento e la bravura dei tre ragazzi che ne fanno parte.

Il trio si è presentato a Sanremo ed ha vinto l’anno del 2015 con il brano Grande amore e da lì successo dopo successo. I giovani sono amici e colleghi ed insieme hanno dato vita ad un gruppo meraviglioso.

Ignazio Boschetto: chi è l’ex in comune con Carlo Conti

Uno di loro, precisamente Ignazio Moser, sembra che abbia un’ex in comune con il noto conduttore Carlo Conti. Molti anni di differenza sì, ma tutto è lecito in amore.

Stiamo parlando di Roberta Morise. La donna fu una del corpo di ballo di L’Eredità ed è lì che conobbe Carlo Conti con il quale ebbe una storia d’amore intensa.

I due poi si separarono e secondo le voci la donna ha avuto un flirt con Ignazio Boschetto. Secondo quanto ha riportato Dagospia la nuova coppia sarebbe stata vista sul lungomare di Cirò Marina, in Calabria a giugno dell’anno scorso.

Poi un post sui social che aveva fatto incuriosire i fan, una scritta che aveva lasciato intendere che ci fosse del tenero tra loro. Ma il mese successivo il presunto flirt sarebbe stato già solo un ricordo. Mentre i due erano insieme a Cefalù in vacanza, lui l’ha abbandonata.

La storia non è più proseguita ed oggi la ballerina è felicemente fidanzata con Giulio Fratini. Ignazio invece non sembra voler farsi vedere insieme a qualcun’altra. Invece i suoi colleghi hanno delle frequentazioni che non sono state ancora confermate. Il volo ha ancora troppe esperienze da vivere prima di pensare al grande amore. La carriera prima di tutto.