Il Volo, questa ragazza è la nuova fidanzata del cantante: passione alle stelle

Riflettori puntati sul trio de Il Volo e Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana che nel corso delle ultime settimane è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano (e non solo). La giovane e bellissima donna ha fatto capitolare il cuore di uno dei tre cantante de Il Volo e oggi vivrebbero una bellissima relazione d’amore. Ecco di chi si tratta.

Ebbene sì, ancora una volta Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che nel corso degli ultimi anni sono stati tra i rappresentati della musica italiana nel mondo, realizzando concerti da record. Oggi la loro carriera non è più dedicata solo al canto lirico, con un Festival di Sanremo vinto alle spalle e singoli che hanno conquistato le radio… diventando anche alcuni dei protagonisti più discussi per il gossip nazionale.

Non a caso, ecco nel mirino dell’attenzione del web troviamo la vita sentimentale dei tre artisti dato che uno di loro, a quanto pare, ha finalmente trovato l’amore.

Estate di fuoco per Il Volo?

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere spesso il trio de Il Volo protagonista del gossip italiano, dato che Pietro Barone non molto tempo fa aveva intrapreso un’importante relazione con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore. Adesso, però, a essere protagonista del web troviamo Ignazio Boschetto che attualmente starebbe vivendo la sua calda estate al fianco della nuova fidanzata.

L’artista, che nei mesi scorsi è stato colpito dal grave lutto derivante dalla perdita dell’amatissimo padre, avrebbe così ritrovato il sorriso al fianco di Ana Paula Guedes conquistando così anche il cuore dei fan felici di vedere l’artista, finalmente, sereno.

Chi è Ana Paula Guedes?

Ana Paula Guedes, dunque, è la donna che ha fatto capitolare il cuore di Ignazio Boschetto de Il Volo, gossip confermato dallo stesso artista che recentemente nelle sue IG Stories ha condiviso una foto della donna brasiliana.

Osservando la biografia che presenta il suo profilo Instagram è possibile leggere la dicitura “ingegnere civile”, anche se non è ben chiaro se l’arista abbia già conseguito o meno la laurea anche e è già nota nel mondo dello spettacolo in qualità di ballerina e maestra per Danca dos Famosos , nonché la versione brasiliana di Ballando con le Stelle. Ana Paula Guedes, inoltre, è nota anche nel panorama social in qualità di social influencer… ma per quanto riguarda la relazione con Ignazio Boschetto vige, comunque, il massimo riserbo dato che i due non hanno mai parlato apertamente del loro amore.