È una delle mete turistiche più amate d’Italia, non solo per la vista mozzafiato ma anche per le eccellenze gastronomiche che è possibile gustare sul suo territorio, dal limoncello alla mozzarella. Caratteristiche uniche, che la rendono il luogo perfetto per chi desidera fare una full immersion nella bellezza. Ovviamente nessun soggiorno nel Belpaese sarebbe completo se non ne comprendesse anche la cultura: anche in questo, Sorrento non delude i visitatori. Non solo per i borghi e le antiche residenze che è possibile ammirare in zona ma anche per la vivace scena artistica che la anima. Così vitale che permette experience davvero uniche, come dormire in un hotel che è anche spazio espositivo al tempo stesso. Art Hotel Gran Paradiso è una struttura a quattro stelle adagiata sulle colline che guardano il mare color zaffiro, in posizione strategica per rilassarsi in totale tranquillità a bordo della sua piscina panoramica con vista sul Vesuvio restando a pochi minuti dalla movida del lungomare.







Sfoglia gallery

Mario Colonna, proprietario dell’hotel che gestisce insieme ai figli Alberto e Ignazio, non è solo un esperto di ospitalità ma anche un appassionato di arti visive ed un collezionista di rilievo da quando, nel 1974, ha acquistato la sua prima opera di Francis Bacon.

Nel 2008 la passione per l’accoglienza e quella per l’arte si fondono finalmente in un unico progetto e nasce così Art Hotel Gran Paradiso.

«La prima volta che sono stato in Inghilterra, avevo solo 17 anni» racconta «lì ho iniziato a frequentare gallerie e case d’asta. In quegli anni è nato il mio amore per l’arte. L’hotel è arrivato nel 2008: era il periodo della prima grave crisi economica e, tra gli albergatori, c’era il desiderio di reagire al difficile momento abbassando i prezzi. Io, invece, credevo fermamente che fosse necessario andare proprio nella direzione opposta. Creare qualità e raggiungere così una clientela più alta». Il collegamento con il collezionismo nasce spontaneo e i due mondi finiscono per incontrarsi proprio a Sorrento. «È stato il classico momento in cui si accende una lampadina. Così ho creato il progetto 100³: cento camere, cento artisti e cento anni. In ognuna delle 100 stanze dell’albergo, infatti, gli ospiti potevano ammirare esposizioni temporanee degli artisti a cui ne avevamo commissionato la personalizzazione. Ad inizio stagione, per tre giorni, tutte le stanze erano aperte al pubblico e galleristi, artisti e collezionisti venivano a vedere i lavori esposti». All’inizio, doveva trattarsi di una sola stanza all’anno, ma gli artisti che gravitano intorno all’Art Hotel Gran Paradiso sono tanti e si decide così di cambiare concept. «Abbiamo pensato di passare alla realizzazione di residenze d’artista in cui pittori e scultori (ma non solo) vengono da noi per una settimana, lavorano e ci lasciano una stanza permanente. Dipingono sulle pareti oppure realizzano collage e installazioni, sono totalmente liberi di creare. Li selezioniamo attraverso curatori o artisti che hanno partecipato a loro volta ad altri progetti simili e ci aiutano segnalandoci altri colleghi».

I limoni tipici della costiera, sono coltivati anche nell’agriturismo Le Colline di Sorrento.

Diventare l’epicentro di un’iniziativa simile ha portato nuove energie anche alla stessa Sorrento. Racconta Mario Colonna «noi abbiamo fatto da apripista a questo genere di inizative: quando abbiamo iniziato nel 2008 l’offerta museale ed espositiva era incentrata sull’800 napoletano o sulla tradizione antecedente mentre adesso abbiamo qui la Fondazione Sorrento, con sede a Villa Fiorentino, che organizza SyArt, un festival di arte contemporanea, che si terrà anche quest’anno dal 16 luglio al 5 settembre. Per l’occasione vengono selezionati quasi 40 artisti internazionali. Ad ogni edizione, ci sono almeno tre nomi che sono passati da noi e questo ci rende molto orgogliosi. SyArt poi, oltre a dare il nome all’evento omonimo, è anche una galleria, l’unica in zona in realtà, dove è possibile ammirare i lavori di artisti contemporanei e magari scoprire nuovi nomi del panorama italiano e internazionale». Come quello di Carmine Rizzuti, che mette nelle proprie opere tutta la magia della costiera. «Carmine è una persona speciale» spiega Mario Colonna «ha una casa in riva al mare a Procida e da trent’anni raccoglie quello che le acque portano sulla battigia e lo utilizza per le sue opere. Così pezzi di legno e detriti si trasformano in sculture affascinanti e poetiche». Dall’arte al paesaggio, l’Art Hotel Gran Paradiso offre l’accesso al meglio della costiera sorrentina. Incluse le eccellenze gastronomiche come l’olio extravergine e i limoni, disponibili a chilometri zero nel vicino agriturismo Le Colline di Sorrento, dove è possibile anche assistere alla lavorazione tradizionale della mitica mozzarella. Insomma, il luogo ideale dove godere del meglio che il nostro paese offre, allargando al tempo stesso i propri orizzonti sull’arte contemporanea.