il-world-economic-forum-pubblica-una-guida-su-come-costringere-e-manipolare-il-pubblico-a-fare-il-“vaccino”-covid-19

Il World Economic Forum ha avuto un ruolo più importante da svolgere negli ultimi quindici mesi di quanto molti di voi possano immaginare, e ora ha pubblicato un’utile guida per i governi e i funzionari della sanità pubblica di tutto il mondo su come costringere e manipolare il pubblico in generale a fare il vaccino contro il Covid-19..Il WEF afferma in un recente articolo che per ottenere l’immunità di gregge alla presunta malattia da Covid-19, i funzionari della sanità pubblica dovrebbero usare la “teoria della pubblicità”, manipolare il modo in cui le persone pensano e si sentono riguardo al vaccino, utilizzare i leader della comunità e gli operatori sanitari per dare voce alla propaganda e offrire tangenti come incentivi per “aiutare a far passare gli scettici attraverso le porte dei centri di vaccinazione locali”. La teoria della pubblicità ruota attorno al quadro della gerarchia degli effetti, che suggerisce che “i clienti pensano prima, poi sentono e poi fanno”. Il WEF ritiene che i responsabili politici di tutto il mondo siano attualmente accomodanti solo per le persone che sono già interessate a fare il vaccino Covid, quindi raccomandano che per convincere gli scettici, i funzionari dovrebbero ricorrere a tre semplici metodi di coercizione e manipolazione.

Il primo passo che il WEF raccomanda ai funzionari della sanità pubblica di implementare prevede “l’aumento della conoscenza e il superamento della disinformazione”. Questo ruota attorno alla fase “pensare” della teoria della pubblicità e afferma che i leader locali raggiungono ed educano in modo proattivo gli scettici tramite “media come telefonate, posta diretta, televisione, cartelloni pubblicitari e canali digitali”.

Perché consigliano questo? Perché grazie alla ricerca, il WEF pensa che le persone “credano che il processo di invenzione e approvazione dei vaccini sia stato affrettato, con effetti collaterali sottostimati”. Il problema con il consiglio del WEF qui è che le persone hanno ragione a credere che l’invenzione e il processo di approvazione siano stati affrettati. Hanno anche ragione a credere che ci siano effetti collaterali sottostimati. Non è una questione di opinioni, è un dato di fatto.

Il tempo medio necessario per l’approvazione di tutti i vaccini sul mercato è di circa otto anni. Hanno iniziato a somministrare i vaccini Covid-19 tra le braccia del pubblico entro 11 mesi dalla loro presunta creazione , ma anche allora non sono stati approvati come altri vaccini, ma hanno invece ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza. Perché è stata data loro solo l’autorizzazione all’uso di emergenza? Perché sono ancora in fase tre e sono quindi sperimentali. L’autorizzazione all’uso di emergenza significa che il produttore del vaccino non può essere ritenuto responsabile per eventuali lesioni che potrebbero verificarsi a seguito del vaccino.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali riportati? Bene, hai mai sentito parlare dello schema della yellow card MHRA ? Molte persone no ed è proprio per questo che gli effetti collaterali sono sottostimati. Lo schema Yellow Card consente alle persone di segnalare eventuali reazioni avverse che potrebbero aver avuto a causa dei vaccini Covid-19 e l’MHRA ritiene che solo l’1% – 10% delle reazioni avverse venga effettivamente segnalato.

Ciò rende il numero effettivo di reazioni avverse e decessi segnalati allo schema abbastanza spaventoso se si tiene conto della segnalazione sotto. Perché, secondo il 21 ° aggiornamento rilasciato da parte del governo britannico / MHRA sulle reazioni avverse ai vaccini Covid-19 ci sono stati 973,425 reazioni avverse che vanno da lievi a estremamente gravi e 1.356 avvenute entro il 16 th giugno 2021.