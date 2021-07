Ilara Teolis come è cambiata dopo Temptation Island | La trasformazione dell’ex del programma

Ilaria Toelis Temptation Island – Solonotizie24

Ilaria Teolis è stata una delle fidanzate che più hanno fatto discutere il pubblico appassionato di Temptation Island, avendo preso parte all’edizione del programma andato in onda durante l’estate del 2019. Hai visto come è cambiata la giovane donna?

Di anno in anno la messa in onda del programma di Temptetion Island ha permesso al pubblico di confrontarsi con le storie delle coppie che hanno deciso di affrontare i loro problemi nel reality show che mettete a dura prova i loro sentimenti con tentatori e tentatrice. Ilaria Toelis prese parte al programma insieme al compagno, Massimo, perché qualcosa nella loro relazione non procedeva come lei sperava… Ilaria pronta a passare allo step successivo, ma il programma ha cambiato ogni cosa.

Non a caso, oggi la vita di Ilaria Toelis è molto diversa da quella di un tempo e non solo, dato che a essere cambiata è anche lei stessa con un look stravolto e (sembrerebbe) anche qualche piccolo ritocchino estetico.

Ilaria Toelis dopo Temptation Island

L’esperienza fatta da Ilaria Toelis è stata difficile da vivere per la giovane donna che cercava delle conferme circa il loro amore ma che, invece, ha fatto spazio per i dubbi che in cuor suo nutriva, soprattutto nel momento in cui Massimo ha parlato alla tentatrice Federica Lepanto dei tentativi fatti per provare ad avere un figlio… tutti non andati a buon fine, cosa della quale aveva ammesso di sentirsi sollevato.

A ogni modo, i due decisero di lasciare insieme il programma la relazione tra Massimiliano e Ilaria durò pochissimi mesi dopo i quali decisero di lasciarsi. Oggi, la Toelis ha ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo amore, un ragazzo di nome Andrea.

Com’è cambiato l’ex del programma

Chiusa l’esperienza a Temptation Island, Ilaria Toelis ha concentrato molto la tua attenzione sulla carriera e attualmente sarebbe impegnata nella gestione del locale “Di Gusto Street Food”, insieme ai due cugini Alessandro e Simone.

Ilaria Toelis, oggi molto attiva anche sui social, si mostra molto diversa dall’estate in cui ha preso parte a Temptation Island, con una forma fisica smagliante alcuni dettagli del suo viso cambiati, come labbra e zigomi più pronunciati rispetto un tempo. Che abbia ceduto anche lei al ritocchino estetico?