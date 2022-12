L’estate scorsa ci ha fatto conoscere le debolezze (e le bellezze) del nostro Paese, se lo guardi dalla strada. Ogni giorno ci porta in giro per Milano (e non solo) come su una nuvola. Sempre sorridente ed energica Ilaria Fiorillo di Milano in bicicletta ci racconta la sua gioia più grande, la sua aspirazione e qualche magico trucco…

L’articolo Ilaria Fiorillo di Milano in bicicletta: chiacchierata con la bike influencer del momento proviene da The Map Report.

Mata