Ilary Blasi annuncia il divorzio con Totti. “E’ successa una cosa brutta e lui è andato via. Ecco il motivo scatenante” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Pochi minuti fa Dagospia ha sganciato la bomba sulla coppia Totti – Blasi. A quanto pare siamo arrivati all’atto finale: i due si separerebbero consensualmente e l’annuncio sarà dato proprio dai coniugi al popolo italiano che l’ha tanto amati e venerati. Alcune indiscrezioni hanno rivelato che il motivo potrebbe essere il fatto che i due non vadano più d’accordo dopo la morte del papà del capitano. Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sposati da ben 17 anni, dal lontano 2005 e dal loro folle amore sono nati tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Il capitano della Roma, soprannominato l’ottavo re di Roma, si innamorò della bella Ilary guardandola fare la letterina a Passaparola di Gerry Scotti. Nel momento in cui la vide decise che sarebbe stata per sempre la donna della sua vita. E così è stato. Da allora sono passati tantissimi anni e la coppia è apparsa sempre molto affiatata e innamorata.

Tanti sono stati i gossip circolati sulla loro storia d’amore. Ma, quasi sempre, si è trattato di fake news. L’ultima volta che ci sono state delle notizie false sulla coppia, è accaduto pochissimi mesi fa, prima che Ilary cominciasse la sua avventura per l’ultima edizione de L’isola dei Famosi. Stanchi di tutto ciò che veniva detto, ossia che i due si sarebbero separati, che Totti avrebbe tradito Ilary e viceversa, proprio il capitano si ritrovò costretto a smentire tramite dei video pubblicati sul suo profilo instagram.

A sua volta, Ilary, dopo qualche settimana, ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo, si lamentò tantissimo dei continui pettegolezzi che stavano facendo circolare sulla sua famiglia. Dichiarò di essere allibita e che, anche testate giornalistiche importanti, pur di fare audiance, sarebbero capaci di inventarsi di tutto. Smentì, dunque, categoricamente la crisi di cui tutti parlavano. Dagospia, però, poco fa ha annunciato che quelle voci tanto false non erano e che i due avrebbero deciso di separarsi di comune accordo facendo svanire la fiaba a cui tutti i fan hanno sempre creduto. L’annuncio verrebbe dato congiunto dai due coniugi.

Anche altri giornali e riviste gossip hanno confermato l’indiscrezione. The Pipol Gossip ha aggiunto, addirittura, ulteriori retroscena. “La love story è finita e non da oggi, ma da tempo. Chi scrive conosce (da giornalista e da fan) i fatti di una vicenda dove non ci sono né vincitori, né vinti. Chi scrive ha visto il Capitano con la sua nuova compagna, a passeggio per Roma, e adora Ilary per la sua innata simpatia”. Si dice, inoltre, che la crisi sia iniziata proprio dopo la morte del papà di Totti.

Si continua a leggere: “Totti ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti”. Dal suo canto, invece, Ilary, secondo il gossip, avrebbe una relazione con Luca Martinelli, l’attore co-protagonista del film Lo chiamavano Jeeg Robot. Sarà tutto vero o si tratta dell’ennesimo caso mediatico? Non ci resta che attendere a breve per scoprire la verità. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

