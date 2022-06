ilary-blasi-ci-ripensa:-vuole-diventare-di-nuovo-mamma.-l’ultimo-gossip

Ilary Blasi pronta a diventare mamma: l’ultima clamorosa indiscrezione

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito oggi in tutte le edicole è stato dedicato un intero articolo sulla popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi e su suo marito Francesco Totti. Facendo il punto della situazione sulla loro vita, il giornalista ha colto la palla al balzo anche per rivelare ai lettori di aver contattato una ‘gola profonda’, che sembra conosca molto bene i due coniugi. E questa fonte si è detta sicura che i due pare stiano provando a diventare nuovamente genitori: “A 17 anni dal sì stanno cercando di avere il quarto figlio…” Sarà vero?

Francesco Totti e il suo sogno di diventare un’altra volta padre: la moglie ha deciso di accontentarlo

Successivamente questa ‘gola profonda’, che è intervenuta sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito oggi in tutte le edicole, ha anche dichiarato che il popolare ex calciatore e capitano della As Roma ha sempre avuto il sogno nel cassetto di diventare nuovamente padre, mentre era la moglie Ilary Blasi ad essere sempre stata scettica. Tuttavia sembra davvero che lo sportivo sia riuscito a convincere la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che lunedì scorso ha vinto la serata sbaragliando la concorrenza: “E’ sempre stato il sogno di Francesco…” Altro che crisi, pare che in casa Totti si pensi invece ad allargare la famiglia.

Ilary Blasi, suo marito pronto a tornare all’As Roma: c’è un nuovo ruolo per lui

Il magazine Nuovo ha poi concluso questo articolo svelando che a quanto pare ci sarebbero lavori in corso per riportare Francesco Totti all’As Roma con un ruolo importante in società. Si ricorda che proprio quest’ultimo ha deciso di lasciare il suo ruolo dirigenziale anni fa in aperta polemica con l’allora proprietario James Pallotta. Il magazine ha anche fatto sapere che sono tanti i personaggi famosi a sperare in un suo ritorno in società, tra i quali anche il presidente del Coni, Gianni Malagò: “Fossi in loro lo riporterei alla Roma senza alcun dubbio…” E a pensarla come lui anche tutti i tifosi romanisti. Insomma pare davvero essere un momento d’oro questo per la coppia, che nei mesi scorsi è finita sotto i riflettori del gossip per una presunta (e smentita seccamente) crisi.

