ilary-blasi-conduce-star-in-the-star-e-carlo-conti-e-milly-carlucci-…

Star in the star, è questo il titolo di un nuovo programma firmato Mediaset che andrà in onda il prossimo autunno. A condurre sarà la bravissima Ilary Blasi ma, secondo alcuni rumors, questo nuovo programma Mediaset potrebbe far tremare due grandi presentatori Rai ovvero Carlo Conti e Milly Carlucci. Ma, per quale motivo?

In arrivo su Canale 5 Star in the Star

Star in the star è il nuovo programma di Canale 5 che andrà in onda a partire dal prossimo autunno. Alla guida della trasmissione la bellissima ma soprattutto bravissima presentatrice italiana Ilary Blasi che ha da poco concluso il lungo viaggio alla guida di un famoso reality show di Canale 5 ovvero L’Isola dei Famosi. La giuria sarà invece composta, secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni,da tre elementi. Tra questi vi saranno il noto comico Andrea Pucci e la celebre cantante Marcella Bella. Trattandosi di un nuovo format sono molte le domande che i telespettatori si stanno ponendo. Ad esempio, di che programma si tratta? A tale domanda è possibile rispondere affermando che questo show presenta delle caratteristiche molto simili a quelle di due vecchi programmi Rai di grande successo alla cui guida vi sono due grandi presentatori ovvero Carlo Conti e Milly Carlucci. Stiamo nello specifico parlando di Tale e Quale Show e poi ancora Il cantante mascherato condotti rispettivamente da Conti e Carlucci.

Le anticipazioni sul programma

Star in the star avrà quindi alcuni elementi comuni con le due trasmissioni Rai di successo citate in precedenza. Nello specifico all’interno di questa nuova trasmissione Mediaset condotta da Ilary Blasi diverse celebrità dovranno mettersi in gioco e lo faranno imitando alcuni cantanti sia nella vocalità ma anche nell’aspetto. Questa caratteristica del nuovo Format Mediaset rende quindi il programma molto simile a Tale e Quale Show.

La somiglianza con Il cantante mascherato

Cosa rende invece Star in the Star simile a Il cantante mascherato? A tale domanda è possibile rispondere che la somiglianza tra i due programmi è legata all’aspetto investigativo. In Star in the star infatti occorrerà effettuare delle indagini per cercare di capire chi si nasconde dietro l’imitazione. Questa caratteristica rende quindi il programma simile a quello condotto da Milly Carlucci. Quello che in tanti adesso si stanno domandando è “Come deciderà di intervenire la Rai?”. La famosa rete deciderà di correre ai ripari oppure no? Per poter ottenere delle risposte bisognerà attendere la messa in onda del nuovo programma di Ilary Blasi.