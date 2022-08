ilary-blasi-copia-chiara-ferragni:-lo-stesso-bikini-di-calzedonia-ora-in-super-saldi.-bellissime,-tutte-lo-vogliono

Ilary Blasi, dopo la separazione con Totti, si mostra più attiva che mai sui social. A differenza dell’ex marito che continua a non pubblicare nulla sui social, il profilo instagram della conduttrice è ricco di foto dalle quale si evince il suo fisico mozzafiato nonostante non sia più una ragazzina. Ha trascorso le vacanze prima con in Tanzania con i tre figli e poi nella villa a Sabaudia. Dopodiché è toccato al pupone passare del tempo coi figli nella loro villa al mare.

In entrambe le vacanze, Ilary Blasi ha messo in risalto il suo fisico con dei fantastici bikini di Calzedonia. Infatti, sotto ai post o alle instagram stories tutti gli utenti le facevano dei complimenti. Le donne, in particolare, hanno apprezzato anche i costumi mostrati. Si tratta di due modelli molto particolari ed eleganti. Il primo è un bikini scintillante, grazie ai suoi strass, modello Dubai, composto dal triangolo e dalla brasiliana con lacci. Si trova anche in bianco e si tratta di una limited edition. Il prezzo ora è scontato al 50% per cui entrambi i pezzi, sia superiore che inferiore costano 50 euro anziché di 100.

Inoltre, della stessa fantasia, sempre modello Dubai, c’è anche la variante reggiseno con coppe imbottite e, per il pezzo di sotto, slip con vita alta con dettaglio di cintura con strass. La stessa Ilary Blasi possiede anche la seconda variante, così come pubblicato da lei su instagram. Per quanto riguarda il costo, il prezzo complessivo è sempre di 50 euro. Affrettatevi perché si tratta di una limited edition e, oltretutto, scontata del 50%.

Oltre a questi due modelli indossati da Ilary Blasi, Calzedonia, nelle ultime settimana, ha messo in vendita anche un nuovo modello molto particolare che, però, non è in saldo ma comunque ha un costo accessibile a tutte. Si tratta del modello Madrid che presenta delle sfumature di colore tra il viola e l’azzurro. Per quanto riguarda la parte superiore è disponibile il triangolo imbottito ( 20 euro), la fascia imbottita (30 euro) e il push up imbottito (40 euro). Per il prezzo inferiore, invece, c’è lo slip con lacci (20 euro) e la brasiliana sgambata a 15 euro. Inoltre, questo modello è disponibile anche per le bimbe così potrete indossarlo insieme alle vostre figlie o nipotine. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Ilary Blasi copia Chiara Ferragni: lo stesso bikini di Calzedonia ora in super saldi. Bellissime, tutte lo vogliono scritto su Più Donna da Imma Bartolo.