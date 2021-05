ilary-blasi:-“cristian-e-chanel-fidanzati-ma-sono-ragazzini,-non-ha-importanza.-totti?-lo-sa”

Ilary Blasi compie 40 anni e celebra in un’intervista al settimanale Chi le soddisfazioni, solo in minima parte legate alla televisione, che questo traguardo le ha regalato. Una famiglia felice, un marito che ama, una carriera soddisfacente con un ruolo ben definito e gli amici di sempre, quelli fedeli. Dopo un anno trascorso lontano dalla televisione, Ilary è tornata a condurre un programma in prima sera, l’Isola dei famosi. Prima di tornare in onda, si è dedicata completamente ai suoi figli, la piccola Isabel e Cristian e Chanel, ormai adolescenti. Ed è a proposito dei due che confessa, con la consueta leggerezza, una novità:

Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanzata e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua.

in foto: Ilary Blasi e Francesco Totti

Il quarto figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary torna inoltre sulla possibilità di diventare mamma per la quarta volta, come vorrebbe Francesco: “Mah, tre mi sembra un bel numero, ma poi che ne so? A queste cose non ci si deve neanche pensare così tanto. Penso, però, che se si allentano un pochino le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora si apra un’altra fase per noi come coppia, siamo giovani e con i figli grandi, me la vorrei godere un po’ questa cosa qua”.

Compleanno e Covid, nessun party per i 40 anni di Ilary Blasi

Ilary conferma, inoltre, di non avere organizzato alcun party per il suo 40esimo compleanno. Benché ami le feste, in un periodo come quello in corso sarebbe stato impossibile. Accanto a lei il 28 aprile ci saranno solo i suoi familiari: “Quest’anno non ho voglia di fare grandi cose e l’ho già detto a mio marito. E poi non si può perché non si può. In più ho le prove, quel giorno lavoro e sono a Milano quindi niente. È vero, le feste le faccio sempre, mi piacciono, ma le faccio in altre occasioni. Questa è la volta che voglio stare con la mia famiglia, lo sarebbe in ogni caso anche senza restrizioni: è un’occasione speciale e questo è un momento particolare”.