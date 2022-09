Ilary Blasi distrutta dall’altro uomo: “Mi ha lasciato per Totti ma amava me. Lei vuole fare crriera” Tutta la verità

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi sono alle prese con il divorzio, Fabrizio Corona ha messo in piedi una vera e propria soap opera, svelando giorno dopo giorno un dettaglio in più riguardo la famosissima coppia. L’ex paparazzo cova molto rancore verso di loro, soprattutto nei confronti della show girl. Non ha mai dimenticato il confronto avuto in diretta televisiva quando lei presentava il Grande Fratello Vip. All’epoca, la conduttrice lo attaccò per poi togliergli parola e telecamere senza dargli possibilità di replica, con un sorriso soddisfatto. Un episodio indimenticabile per gli amanti del gossip.

E’ stato proprio col video di quell’episodio che Fabrizio Corona ha deciso di cominciare la sua personale telenovela su Francesco Totti e Ilary Blasi. E ci sta regalando delle chicche giorno dopo giorno. Oggi a essere intervistato da lui è l’ex fidanzato della show girl, l’ultimo che ha avuto prima di iniziare la sua storia d’amore con il calciatore. Si chiama Sean Brocca, di professione fa il modello e all’epoca conviveva con la donna prima che lei lo lasciasse per trasferirsi a Roma. L’uomo è molto amico dell’ex paparazzo e adesso ha detto la sua in merito al matrimonio e al divorzio dei due Vip.

“Siamo stati insieme un anno, ne sono passati venti. Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il cazzone con le altre (sai come ero), ma non l’ho mai tradita. Sicuramente l’ho trascurata, forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina.” Ha affermato Sean Brocca, raccontando dettagli di una giovanissima Ilary Blasi: “Durante gli ultimi quindici giorni di convivenza sapevo che si messaggiava con lui. Quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato nell’armadio della casa dove vivevamo due lettere e un regalo (una luna di peluche con al centro una nostra foto)”.

L’ex fidanzato di Ilary Blasi è convinto che se non fosse stato per Francesco Totti la ragazza non lo avrebbe lasciato, e questi pensieri avuti per lui lo dimostrerebbero: “Probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare. Ha fatto parte della mia vita e non provo alcun rancore, anzi, ricordo tante belle risate. Questo è quello che posso dirti, fratello. Ti appoggio e ti voglio bene”. Ma Sean Brocca ha un’idea ben precisa della natura del rapporto tra la sua ex e il calciatore: “Non condivido le tue affermazioni su ‘è stata una storia costruita’”.

Quindi spiega come Ilary Blasi avrebbe sfruttato Francesco: “Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza, sfruttando il suo nome per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo, invece è rimasto sposato venti anni con lei.

Qualche scappatella è normale, ci può stare. Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola, come tutte le altre. Alla fine lei l’ha lasciato quando lui ha perso tutto e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per venti anni perché le conveniva”. Cosa risponderà la show girl? Cosa succederà in questo periodo nella grande villa? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

