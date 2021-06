Ilary Blasi dopo l’Isola sogna di farlo di nuovo: la speranza è l’ultima a morire

Archiviata l’Isola dei Famosi, la conduttrice spiazza tutti svelando di avere il desiderio di tornare a sognare come un tempo…

All’indomani dell’ultimo atto dell‘Isola dei Famosi honduregna, la conduttrice Ilary Blasi è tornata a casa con una certezza in più. Ormai, lady Totti ha conquistato davvero tutti, nelle vesti di “comandante” e chissà quale occhio di riguardo le spetterebbe in futuro.

Il percorso al timone della Palapa è stato lungo e faticoso. Ha vissuto momenti di stasi e crolli psicologici dei suoi naufraghi, cui aveva grandi responsabilità. Le condizioni di vita sull’Isola, il più delle volte non erano delle migliori e Ilary ha dimostrato di entrare nella testa dei ragazzi di Cayo Cochinos e Paloma e dargli la giusta carica per non abbandonare il sogno.

Ieri l’avventura si è conclusa nel migliore dei modi, senza particolari interferenze tra pubblico, opinionisti e protagonisti. Ilary è tornata a casa rilassata, soddisfatta del percorso e con il pensiero di sognare in grande…

Il post Isola di lady Totti: cosa deciderà di fare

Dopo ben ventidue puntate si chiude la fantastica esperienza del reality show de L’Isola dei Famosi, che ha appassionato milioni di telespettatori.

Emozioni indescrivibili si sono susseguite in Honduras, dove Awed ha alzato le braccia al cielo così come in studio, dove Ilary Blasi ha registrato di nuovo il pieno degli ascolti. In particolare, lady Totti ha ricevuto onori e oneri per aver condotto alla grande la “nave”, giunta ieri a destinazione.

Ora però, una volta rientrata a casa ha dato inizio al sogno più grande che si potesse materializzare in una vip del suo calibro. Ilary, in queste ore ricorda con affetto e nostalgia, i momenti in cui affiancava i grandi autori dello spettacolo.

Da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, negli studi del quale faceva da “spalla”, come velina del varietà al Festival di Sanremo. Ora che l’asticella delle possibilità si è innalzata per lei, non disdegnerebbe un ruolo da protagonista sul palcoscenico dell’Ariston, dove nel 2006 salì come valletta di Giorgio Panariello