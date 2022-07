Ilary Blasi e Chiara Ferragni con lo stesso bikini di Calzedonia. Il prezzo è da urlo, è corsa a comprarlo

Ilary Blasi continua ad essere al centro dei riflettori dopo la separazione da Totti. Questa volta, però, non si tratta di un gossip circa la fine del loro matrimonio bensì del fisico mozzafiato che la conduttrice ha messo in risalto con un bikini scintillante di Calzedonia. La Blasi, infatti, dopo aver annunciato la fine della storia d’amore con Francesco, mediante un comunicato disgiunto all’Ansa, decise di volare in Africa con i tre figli. Ebbene, durante la vacanza non ha fatto altro che pubblicare foto ed instagram stories dei loro momenti ma anche dei suoi outfit.

Ciò che più ha colpito i suoi followers è stato un meraviglioso bikini di Calzedonia, mettendo in risalto il suo meraviglioso fisico asciutto e scolpito. I più attenti, però, hanno notato che si tratta dello stesso costume indossato anche dall’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, durante la sua vacanza a St. Tropez. Su ognuna delle due fa un effetto differente in quanto hanno due fisici completamente diversi. Sia Ilary Blasi che la Ferragni hanno, però, scelto lo stesso colore.

Si tratta del bikini scintillante, grazie ai suoi strass, modello Dubai di Calzedonia, composto dal triangolo e dalla brasiliana con lacci. Si trova anche in bianco e si tratta di una limited edition. Inoltre, della stessa fantasia, sempre modello Dubai, c’è anche la variante reggiseno con coppe imbottite e, per il pezzo di sotto, slip con vita alta con dettaglio di cintura con strass. La stessa Ilary Blasi possiede anche la seconda variante, così come pubblicato da lei su instagram. Per quanto riguarda il costo, il pezzo superiore è di 59 euro, quello inferiore 40 euro.

Se, invece, volete spendere meno ma indossare sempre dei bikini scintillanti come quelli di Chiara Ferragni e Ilary Blasi, Calzedonia ha una vasta scelta, alcuni anche in saldo. Per restare sul glitter c’è il modello Las Vegas in due colori, viola e verde acqua. Per il pezzo superiore c’è sia la fascia (30 euro), sia il triangolo (20 euro) che la coppa (30 euro). Per quello inferiore, invece, la brasiliana a V e lo slip con laccetti e il prezzo è di 15 euro.

Per un prezzo ancora inferiore ed in saldo, c'è il modello Formentera scontato del 30%, per un totale di 13,90 euro per il pezzo superiore e 7 euro per quello inferiore. E' disponibile in 4 colori: fucsia, azzurro, giallo e verde chiaro. E potete scegliere sempre tra triangolo, reggiseno, brasiliana o slip. Un altro meraviglioso modello, non in saldo, è il Cannes ed è impreziosito da pailettes. Il colore è un bellissimo verde smeraldo e il costo è di 40 euro per il pezzo superiore (triangolo, fascia o coppa) e 15 euro per quello inferiore (slip o brasiliana a V). Inoltre, potete abbinare anche dei copricostumi per ogni bikini scelto. Calzedonia soddisfa le esigenze di tutti.

Ilary Blasi e Chiara Ferragni con lo stesso bikini di Calzedonia. Il prezzo è da urlo, è corsa a comprarlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.