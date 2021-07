Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza a Mosca, i fan: “Attenti, è pericoloso” (FOTO)

La famiglia Totti in vacanza a Mosca

Dopo aver terminato il suo impegno con L’Isola dei Famosi 15, Ilary Blasi è andata in vacanza con Francesco Totti e i figli a Mosca. Ma un particolare ha fatto arrabbiare di non poco i loro sostenitori che si sono scatenati sui vari social network.

Nello specifico, il Pupone ed ex capitano della Roma e la professionista Mediaset dell’sono volati con i tre figli Christian, Chanel e Isabel in Russia per passare qualche giorno di relax. La famiglia sta documentando il primo viaggio all’estero post pandemia condividendo una serie di foto e clip sui loro rispettivi account Instagram.

La reazione del popolo del web al viaggio dei Totti

Nel dettaglio, Ilary Blasi ha condiviso uno scatto molto romantico in cui tiene la mano del marito Francesco Totti, di fronte alla cattedrale di San Basilio. A quel punto sono arrivati una serie di commenti felici da parte dei follower: “Buone vacanze, divertitevi”. Ma anche: “Siete bellissimi, super innamorati”. Ma tra i seguaci della coppia, c’è qualcuno che non ha perso tempo a criticarli: “Ma in un momento in cui in Russia salgono i contagi voi andate a Mosca?”.

E ancora: “Invece di restare in Italia, vanno all’estero dove ci sono le varianti”. “State attenti, è pericoloso”. Oltre alle polemiche, tanti utenti web hanno preso le difese dello sportivo e della sua dolce metà: “Sono liberi di viaggiare in sicurezza, lasciateli in pace”. Resta il fatto che la foto di famiglia in Russia foto in pochissimo tempo ha fatto il giro del web e per la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2021 è boom di likes. (Continua dopo il post)

Ilary Blasi madrina della nipotina Jolie

Prima del viaggio a Mosca, Ilary Blasi è stata la madrina al battesimo di Jolie, la figlia di Melory, sua sorella più piccola . Mentre il padrino lo ha fatto Adriano, il fratello del marito di Melory. In quell’occasione, la padrona di casa della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi non ha indossato i tacchi.

Infatti, la 40enne romana si è presentata in Chiesa con un vestito in tulle e pois color avorio, ai piedi un paio di sobrie ciabattine. Mentre la sorella minore ha invece preferito sfoggiare un abito lungo floreale abbinato a dei sandali arancioni.