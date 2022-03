Ilary Blasi e Francesco Totti mano nella mano a passeggio per Roma ma c’è chi dice che …

Ilary Blasi e Totti in questi giorni sembra abbiano vissuto al centro del gossip per via di una ipotetica crisi di coppia. Di loro se ne è tanto parlato in questi giorni e si è anche parlato di separazione. Ilary e Francesco adesso sembra abbiano voluto in qualche modo mettere a tacere queste voci, facendosi fotografare in strada a Roma mano nella mano. I due sono comunque apparsi piuttosto sorridenti e tutto è sembrato tranne che tra i due ci fosse una crisi. Potrebbe anche essere che i due effettivamente hanno avuto un periodo No e che adesso la crisi sarebbe rientrata.

Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi di coppia rientrata?

Sulle pagine del settimanale Chi sono state diffuse delle foto di Francesco Totti e Ilary Blasi, mano nella mano intenti a passeggiare per le vie di Roma. Ad ogni modo, queste foto vogliono dire soltanto una cosa, ovvero che tra i due non c’è alcuna crisi. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, potrebbe essere che tra i due ci sia stata effettivamente una crisi che però adesso sarebbe rientrata. I due potrebbero aver ritrovato la serenità perduta nelle ultime settimane. Nonostante questa calma apparente, però, sembra che qualcuno voglia dire il contrario ovvero che effettivamente il matrimonio sarebbe alla fine.

Sulle pagine di Chi, i due mano nella mano per le strade di Roma

Sempre sulle pagine di Chi si legge che Noemi Bocchi, ovvero la donna che in questi giorni si dice possa essere l’amante di Capitan Totti, al momento abbia deciso di rifugiarsi tra gli affetti più cari dopo che ha ricevuto delle minacce sui social.

Testimonianze su Francesco e Noemi, la presunta amante

Su DiPiù Tv, invece avrebbe parlato una fonte piuttosto vicina a Totti.“Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno”. Questo quanto dichiarato dalla fonte anonima. “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”. Ed ancora, secondo questa fonte, Noemi avrebbe preso piuttosto male il fatto che Totti abbia smentito questa “storia” con lei. “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”.