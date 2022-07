ilary-blasi-e-francesco-totti,-nuovo-retroscena:-terra-bruciata-intorno-a-loro

Nuovo clamoroso retroscena per gli ex coniugi: i rispettivi amici non si sono mai sopportati

Giorni fa Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno annunciato ufficialmente con due comunicati stampa di aver deciso di porre fine al loro matrimonio. E da quel momento ne sono state dette di ogni sui social e sulla carta stampata. Proprio oggi il quotidiano Il Corriere della sera è tornato a porre le sue attenzioni sulla ex coppia, cogliendo la palla al balzo per svelare un nuovo succoso retroscena. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano più letto di Italia i rispettivi amici e parenti dei due coniugi non si sarebbero mai sopportati

“Rispettivi e ristretti clan di amici e parenti non si sono mai trovati particolarmente simpatici…”

E quindi la notizia della fine della loro storia potrebbe essere stata accolta positivamente, visto che d’ora in poi non dovranno più fingere di starsi simpatici: “Abbandoneranno con sollievo il peso di doversi sopportare per forza…”

Francesco Totti: ecco come sta passando i primi giorni dopo la separazione dalla conduttrice

Il quotidiano Il Corriere della sera, dopo aver svelato che i rispettivi amici e parenti dei due ex coniugi non si sarebbero mai sopportati, ha anche riportato un altro fotto importante. Di cosa si tratta? Ha rivelato come sta passando questi giorni da separato l’ex calciatore, la cui figlia è finita al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv. In pratica quest’ultimo è stato sorpreso insieme al suo amico ed ex collega Vincent Candela giocare a padel in un noto club a Roma:

“L’ex numero 10 giallorosso si sfogava a colpi di racchetta sul campo da padel del Fight Club, il circolo di Vincent in quel di Morena, periferia sud della Capitale…”

Si ricorda invece che Ilary Blasi ha deciso di farsi una vacanza in Tanzania insieme ai suoi tre figli, forse per tenerli lontani dalle polemiche e dai gossip.

Ilary Blasi, il suo ex marito e Noemi Bocchi fanno sul serio: il pegno d’amore di lei

Si segnala che oggi pure il quotidiano Il Messaggero ha dedicato un articolo alla rottura tra la conduttrice e Francesco Totti. Ed in questa occasione il giornale ha rivelato che la presunta nuova fiamma di quest’ultimo gli avrebbe fatto un bel regalo non molto tempo fa:

“Tempo fa gli avrebbe regalato un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore…”

Un gesto questo che avrebbe fatto capire chiaramente che i due starebbero facendo le cose sul serio.

L’articolo Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo retroscena: terra bruciata intorno a loro sembra essere il primo su LaNostraTv.