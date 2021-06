ilary-blasi-e-francesco-totti-volano-in-russia,-primo-viaggio-all’estero-mentre-la-pandemia-rallenta

Ilary Blasi e Francesco Totti volano in Russia mentre la pandemia rallenta in Italia e le restrizioni anti Covid si allentano. La conduttrice e l’ex campione della Roma hanno documentato attraverso i rispettivi profili Instagram i primi momenti di questo viaggio sognato da tempo. Ilary ha postato una foto scattata di fronte alla cattedrale di San Basilio, uno scatto in cui si intravede il marito al quale tiene la mano.

Con Totti e Ilary Blasi ci sono i loro figli

A partire insieme ai genitori sono stati anche Cristian, Chanel e Isabel, figli della coppia. I due adolescenti e la bambina nata 5 anni fa compaiono nelle foto e nei video postati dai genitori sui social. Totti, in particolare, ha girato un breve filmato che lo vede ammirare il panorama – e il cellulare – mentre tiene tra le braccia l’ultima nata tra i suoi tre figli.

Le vacanze all’estero della famiglia Totti

Sono diversi i viaggi che la famiglia Totti si concede all’estero ogni anno. Negli ultimi mesi, la coppia era stata però costretta a modificare in corsa le proprie abitudini a causa della pandemia di Covid che ha a lungo reso difficili gli spostamenti per piacere da e verso l’estero. Adesso la coppia torna a viaggiare e lo fa, come di consueto, al gran completo. Diversi i viaggi che Totti, Ilary e i loro figli si sono concessi in giro per il mondo: dalle Maldive a Dubai, passando per località vacanziere meno gettonate tra i famosi di tutto il mondo ma non per questo poco affascinanti. Totti è in Russia non solo per motivi di piacere. È volato a Mosca su invito del Dipartimento del Turismo in qualità di ambassador dell’IFDA, la International Football Development Association. Una volta sul posto, è stato raggiunto da moglie e figli insieme ai quali sta esplorando le bellezze offerte dal paese, a partire dalla gettonatissima Mosca.