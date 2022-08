Ilary Blasi è furiosa con Totti, “Pazza di gelosia, cosa le ha detto la figlia”. La confessione choc, cosa sta succedendo

Ogni giorno c’è sempre una notizia in più sugli ex coniugi Totti. In particolare, il lavoro dei paparazzi è davvero inarrestabile e loro sembrano essere l’ombra dell’ex coppia. Poche ore fa il pupone è stato fotografato nuovamente dal giornale Chi di Alfonso Signorini e, questa volta, nulla è equivocabile. Motivo per cui Ilary sembra essere davvero infuriata: c’entra anche sua figlia piccola, Isabel. Ecco tutti i dettagli.

E’ passato più di un mese da quando i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La crisi, però, era già nell’aria dall’anno scorso. Stando a quanto riportato nel corso di queste settimane, Totti frequenta la Bocchi dall’autunno dell’anno scorso e, a quanto pare, non si è trattato di un tradimento ma tutto sarebbe scaturito da un precedente comportamento di Ilary. Con Noemi la storia si fa sempre più seria e a provarlo sono le paparazzate e le scelte fatte negli ultimi giorni.

Ilary ha trascorso solo i primi giorni di Agosto nella villa a Sabaudia dopodiché il cambio di guardia è toccato a Totti. E’ la prima estate che i due trascorrono separati e, inevitabilmente, a pagarne le conseguenze peggiori sono sempre i figli. Loro, infatti, trascorrono parte dell’estate con la mamma e l’altra parte col papà. Al momento la più piccola di casa, Isabel, si trova in Croazia con Ilary. Cristian è impegnato negli allenamenti e Chanel si divide tra la vacanza con le amiche e i giorni a Sabaudia.

Non tutto, però, è andato per il verso giusto. A pochi passi dalla villa a Sabaudia di Totti, c’è Noemi Bocchi con i due figli in una casa in affitto a San Felice Circeo. La scelta della donna non è affatto casuale: voleva stare quanto più vicino al suo Francesco. I paparazzi di CHI hanno nuovamente fotografato il pupone proprio fuori dall’abitazione estiva della Bocchi. “Esce dalla macchina a testa bassa e varca la porta d’ingresso. L’ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l’uscita, fino alle 2 di notte, non c’è stata.” Inoltre, il magazine di Signorini ha sganciato un’ulteriore bomba.

Totti, in queste settimane, ha continuato a portare con se Isabel per farla giocare con la figlia della Bocchi. Ciò sarebbe stata la “goccia che fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi”. Non a caso, infatti, Ilary ha subito ripreso sua figlia per portarla con se in Croazia, in vacanza con la sua famiglia. Molti, magari, potrebbero chiedersi perché Totti non se ne stia buoni senza fare tali spostamenti e creare ulteriori tensioni a poche settimane dalla separazione. La risposta è solo una: con Noemi Bocchi è sempre più un crescendo, una vera storia d’amore. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Ilary Blasi è furiosa con Totti, "Pazza di gelosia, cosa le ha detto la figlia". La confessione choc, cosa sta succedendo scritto su Più Donna da Bartolo Iammelli.