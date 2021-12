ilary-blasi-e-il-retroscena-imbarazzante-di-fabrizio-corona:-“a-16-anni…”

Ilary Blasi, Fabrizio Corona senza freni: “A 16 anni veniva con sua mamma a portarmi il book con foto provocanti”

Fabrizio Corona, dopo un lungo silenzio, è tornato in Tv. Difatti l’ex marito di Nina Moric è stato ospite di Peppe Iodice nel suo programma sul Canale 21. Come riportato da Il Fatto Quotidiano Online, Fabrizio Corona non si è certo risparmiato cogliendo la palla al balzo per svelare un retroscena imbarazzante su Ilary Blasi, con la quale non scorre certo buon sangue (memorabile il loro scontro in diretta Tv nella terza edizione del Grande Fratello Vip). Cosa ha detto? Fabrizio Corona, come riportato da Il Fatto, ha confessato che Ilary Blasi all’età di 16 anni pare sia andata da lui portando il suo book con delle sue foto provocanti:

“A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto molto provocanti…”

Ilary Blasi, che a marzo dovrebbe tornare in prima serata su Canale 5 alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, cosa avrà da dire a tal proposito? Gli risponderà per le rime?

Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez: “Con lei i rapporti sono davvero ottimi”

Il conduttore Peppe Iodice, come riportato da Il Fatto Quotidiano Online, ha poi chiesto a Fabrizio Corona come sono i suoi rapporti con Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una storia d’amore diversi anni fa. E Fabrizio Corona, dopo aver svelato un retroscena imbarazzante su Ilary Blasi, che sarà sempre alla conduzione della prossima edizione de L’Isola, ha subito confessato che con Belen Rodrgiuez i rapporti sono assolutamente idilliaci: “Con Belen? Sono in ottimi rapporti…” Successivamente l’uomo ha anche parlato dell’ex moglie Nina Moric, asserendo: “Lei è croce e delizia ma pur sempre la madre di mio figlio…”

Asia Argento e il flirt con Fabrizio Corona. Lui svela: “Condiviso momento della nostra pazzia”

Fabrizio Corona in questa ospitata nel programma di Peppe Iodice sul canale 21, come riportato da Il Fatto, ha poi speso due parole anche su Asia Argento, con la quale ha avuto un breve flirt. E sulla popolare attrice, Fabrizio Corona ha dichiarato di avere un bellissimo ricordo di quella loro breve storia: “Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia…”

