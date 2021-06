Ironica, divertente e bellissima Ilary Blasi ha concluso la sua Isola dei Famosi con successo, il reality nonostante qualche problema inziale d’avvio è stato portato a termine con l’attenzione del pubblico che ha premiato Awed al televoto. Soddisfatta del suo lavoro la Blasi ha comunicato d’essere pronta a debuttare per un’altra edizione dei più difficili dei reality nel frattempo torna a dedicarsi alla sua famiglia.

Ilary Blasi solonotizie24

Ilary Blasi aperitivo senza Francesco Totti

Molto attiva anche sui social Ilary condivide con i fans momenti di vita privata e del suo lavoro e molto spesso è tra le protagoniste del gossip più amate. Recentemente è stata paparazzata senza il marito Francesco Totti, in un bar a fare un aperitivo in molti si chiedono della showgirl fosse sola ma soprattutto la domanda è se l’ex capitano dell’As Roma è geloso della bellissima moglie e del fatto che giri senza di lui. Com’è noto il calciatore romano non ha mai nascosto quel legittimo fastidio nei confronti d’alcuni commenti fuori luogo rivolti alla moglie, ma l’ha sempre lasciata libera di fare le sue scelte fidandosi totalmente di lei.

In un recente post pubblicato da Ilary in merito ad una sponsorizzazione Francesco ha ironizzato sulle parole della moglie: “Perfetta compagna di viaggio!” ha scritto Ilary riferendosi ad una speciale acqua di cui è testimonial. Divertito e manifestando una gelosia positiva Totti ha risposto: “L importante che è sempre al femminile 🤪🤪🥳🥳❤️”.Un commento divertente ma anche diretto a manifestare tutto la sua attenzione alla moglie anche quando è lontana.

Ilary Blasi: “Non porto rancore a …”

Showgirl di successo, molto amata dal pubblico per la sua bellezza ma soprattutto per la sua spontaneità Ilary ha recentemente rilasciato un’interessante intervista a Romanews a cui ha parlato per la prima volta dell’addio di Totti al calcio e di quello che pensa di Spalletti che con il marito non ha avuto un rapporto proprio facile: “Ciao Luciano, lo saluto. Anzi, ciao mister. Anche se dovessi incontrare Corona, lo saluterei. Non sono una che porta rancore.”

Ilary ha poi ricordato il giorno dell’addio al calcio del marito e ha spiegato perchè non ha pianto: “Ero commossa, forse le avevo esaurite prima le lacrime. In quel momento volevo essere un punto fermo per lui, era un piagnisteo generale. Volevo essere un’àncora per lui e miei figli, non è che se uno non piange è freddo e non prova emozioni.”