Ilary Blasi fatta fuori da Mediaset per colpa di Totti. Addio anche all’Isola, ecco perché

Nessun accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il loro amore finisce in tribunale. La fase successiva la fine di un amore lungo vent’anni deve essere molto delicata. E’ questo il periodo in cui si determina come sarà il rapporto tra le due famiglie che si verranno a creare. I genitori potrebbero decidere di continuare ad avere un confronto pacifico, per il bene dei figli. Oppure potranno decidere di farsi la guerra a vicenda, mettendosi l’uno contro l’altro. Sicuramente la seconda opzione è quella più dolorosa per i bambini, che si ritrovano ad affrontare tutto questo con una grande attenzione mediatica aggiunta.

La guerra e la pace, il più delle volte, sono conseguenze degli accordi economici. Tutto gira intorno ai soldi, e quando a separarsi è l’ex campione della Roma, ce ne sono sicuramente molti (troppi) in ballo. Cosa di cui Ilary Blasi è ben consapevole, dal momento che era proprio la famiglia di lei a occuparsi del patrimonio di Francesco Totti. Adesso sembra proprio che la coppia, che è stata insieme per vent’anni, non riesca a trovare una soluzione. L’unica strada è la guerra ed entrambi sembrano determinati a riuscire ad ottenere quello che possono in tribunale.

Francesco Totti e Ilary Blasi vivono ancora nella stessa villa del Torrino. La casa è molto grande e il calciatore aveva fatto sapere di essere disposto a dividerla con la ex moglie, che però ha rifiutato. La presentatrice vuole la sua privacy e non vuole assolutamente condividere il tetto con il suo ex marito. E adesso spetterà ai magistrati del Tribunale civile di Roma decidere a chi spetterà l’affidamento dei figli e quanti soldi dovranno essere versati per il mantenimento. E con loro, tutti noi siamo in attesa di scoprire a quanto ammonterà questa cifra, che sicuramente sarà esorbitante.

Ilary Blasi ha sempre condotto una vita da ricca e Francesco Totti deve garantirle lo stesso regime. Affiancare un uomo durante tutta la sua carriera, rinunciare spesso alla propria per dedicarsi interamente alla casa e ai figli, diventa un lavoro a tempo pieno e deve essere ricompensato nel modo adeguato. Soprattutto quando è stato proprio lui il primo a essere sorpreso con un’altra donna, quando il matrimonio non era finito. Soprattutto quando, non contento, lui ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera dandole della ladra e della poco di buono.

Francesco Totti ha voluto far sapere all’Italia intera che era stata Ilary Blasi a tradirlo per prima, e che la sua ex moglie gli aveva rubato i rolex dalla cassaforte per fargli un dispetto. A quanto pare, è proprio l’intervista il motivo che ha portato la presentatrice a non accettare un accordo e a voler ricorrere al tribunale. Ci sembra una giusta conclusione per un amore nato davanti le telecamere, un matrimonio ripreso in diretta televisiva, un divorzio pubblico. Adesso resta soltanto da vedere quando si terrà l’incontro, intanto siamo sicuri che i dispetti social e televisivi continueranno a intrattenerci.

Intanto in questa nuova fase della vita di Totti e Ilary, lui fa il papà a tempo pieno, accompagnando i figli a scuola e Cristian agli allenamenti, mentre Ilary ha deciso di prendere un anno sabbatico da Mediaset, e probabilmente salterà anche la nuova Isola dei Famosi. Infatti stando ad alcune voci, tutta questa bufera su di lei, e soprattutto le accuse lanciate da Francesco, l’avrebbero messa in cattiva luce tanto da farle decidere di lasciare la tv per un po’. La presentatrice ormai si occupa esclusivamente dei figli e coltiva le amicizie con cui condivide i momenti di svago.

Ilary Blasi fatta fuori da Mediaset per colpa di Totti. Addio anche all’Isola, ecco perché scritto su Più Donna da Maria Costanzo.