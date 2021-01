Ilary Blasi foto di famiglia | Avete mai visto le sorelle ?

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Ilary Blasi e la sua famiglia, in particolar modo sulle sorelle dalla conduttrice… avete mai visto le due donne bellissime proprio coma la moglie di Francesco Totti?

Nel corso della sua carriera Ilary Blasi è sempre stata nel mirino dei magazine di gossip per via della sua relazione con Francesco Totti, sfociata poi in una bellissima storia d’amore dalla quale sono nati tre bellissimi figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel.

A quanto pare però tre è un numero molto caro alla conduttrice, dato che anche Ilary Blasi proviene da una famiglia numero essendo tre splendide sorelle.

Avete mai visto le sorelle di Ilary Blasi?

Ebbene sì, ecco che oggi l’attenzione mediatica si concentra sulle sorelle di Ilary Blasi per via di una foto che questa ha condiviso diverso tempo fan nella sua pagina Instagram in occasione del compleanno del padre. Una foto che in men che non si dica ha fatto il giro del web incantando i fan di Ilary Blasi, estasiati di vedere come la bellezza fosso davvero un fattore genetico comune.

Le sorelle della conduttrice si chiamano Silvia e Melory, quest’ultima nota al mondo del web grazie all’annuncio del suo primo figlio in arrivo dato anche da Ilary Blasi che non ha contenuto la grande gioia in attesa di poter diventare zia ancora una volta.

“Vita privata impegnativa”

Le due sorelle di Ilary Blasi, dunque, vivono una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, anche se Melory è comunque super seguita nella sua pagina Instagram.

A ogni modo, la famiglia per Ilary Blasi è un punto fermo davvero molto importante e che ha preso un valore aggiunto nel momento in cui lei e Francesco Totti hanno dato vita al loro sogno di diventare una famiglia, anche quando il matrimonio era stato messo in discussione da un presunto tradimento.

A raccontare questo aspetto era stata la stessa Ilary Blasi al settimanale Oggi dove ha dichiarato: “La vita privata è stata impegnativa: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche per questo motivo venivano additate spesso terze persone fra noi”. Successivamente, la Blasi ha concluso dicendo: “Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti… evidentemente era più forte il nostro mondo ‘interno’, visto che siamo ancora qui. È subentrata la protezione verso ciò in cui credevamo, spontaneamente, inconsciamente. Abbiamo sempre avuto una vita normale con i nostri amici, la nostra famiglia. Francesco, pur essendo ‘il Capitano’, provava a vivere la sua normalità. Ed è stata la protezione reciproca che ci ha salva”.

