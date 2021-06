Ilary Blasi ha una sosia! La somiglianza è pazzesca: chi è e cosa fa

Esiste una sosia della nota conduttrice che spesso viene scambiata per lei tale è la somiglianza: conosciamola meglio.

Sembra essere un periodo d’oro per la nota conduttrice che dopo il grande successo de “L’Isola dei Famosi” è richiestissima nei prossimi programmi autunnali.

Sposata con Francesco Totti dal 2005 e mamma di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, è amata non solo per la sua bellezza incontrastata ma anche per la spensieratezza che dimostra nel comunicarsi ogni giorno alla sua community sui social.

Forse in molti non lo sanno ma proprio Ilary Blasi ha una sosia che spesso viene scambiata per lei. La giovane, ospite recentemente da Marco Liorni a “Italia Sì” ha raccontato la sua storia.

“Ho fatto un provino per interpretare Ilary Blasi in un film e da lì è nata questa storia del sosia”, ha confessato. Conosciamo meglio Carlotta.

Carlotta Parodi è la sosia di Ilary Blasi: vediamo la sua scheda

La sua scheda anagrafica presso lo studio di recitazione Fidemi per cui lavora così la descrive nel dettaglio:

Carlotta Parodi (Foto credit Studio Fidemi)

Luogo: Tortona

Regione: Piemonte

Residenza: Roma

Nazionalità: Italiana

Altezza: 1.70 cm

Taglia: 40

Corporatura: atletica

Capelli: biondi

Occhi: azzurri

Lingue straniere: inglese ottimo

francese buono

spagnolo molto buono

russo molto buono

Dialetti: genovese, romanesco

Lei è la sosia di Ilary Blasi, stessa fisionomia, colore di capelli e occhi, anche la parlata romanesca la aiuta. Lei è attrice e modella, prende in modo goliardico quando le persone le chiedono una foto pensando si tratti proprio di Ilary.

Mi scambiano per Ilary, mi chiedono anche le fotografie, mi capita spessissimo, mi dicono ‘O ma che sei la moje der Pupone? Totti è un simbolo, ognuno ha la sua fede calcistica ma Totti è Totti.

Si sono mai conosciute le due donne? “L’ho conosciuta durante una pubblicità anche se lei probabilmente non si ricorderà – ha ammesso Carlotta -, l’ho vista in quella occasione a Milano”.

Riguardo la vita privata della giovane invece è tutto top secret, a differenza della conduttrice è riuscita a nascondere bene le notizie che riguardano la famiglia e la vita sentimentale.