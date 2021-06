Ilary Blasi, Isolde Kostner dà una risposta diretta a Ilary Blasi che si era infastidita per un suo intervento

Una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021, è stata sicuramente lei ovvero Isolde Kostner. L’ex naufraga è stata in diverse occasioni protagonista di diverse discussioni in Honduras, ma è stata ben voluta dai telespettatori. A distanza di un pò di tempo dalla fine del programma, l’ex sciatrice alpina italiana, specialista nelle gare di velocità, sembra abbia voluto rilasciare un’intervista a SuperGuida Tv, parlando proprio della sua esperienza.

Isolde Kostner, l’ex naufraga parla della sua esperienza all’Isola dei famosi

Nel corso di questa chiacchierata, la donna ha voluto anche porre l’accento su diverse dinamiche accadute proprio durante l’Isola dei famosi. Nello specifico, la donna ha parlato anche di un’occasione ben specifica avvenuta nel corso della 18esima puntata. In quell’occasione, la campionessa pare si fosse lasciata andare ad un discorso piuttosto serio e pare che avesse voluto elogiare la bellezza delle donne acqua e sapone. In quella occasione, era stata la conduttrice Ilary Blasi che aveva chiesto alla campionessa, cosa avrebbe ricordato di questa sua partecipazione all’Isola.

Il monologo dell’ex campionessa che ha fatto storcere il naso ad Ilary

“Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali. Abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi“. Queste sono state le parole dichiarate in quell’occasione da Isolde, che in qualche modo non sono piaciute ad Ilary. Quest’ultima durante il monologo della naufraga pare avesse fatto ben capire di non essere d’accorso e soprattutto piuttosto irritata. Sono stati in tanti ad aver supposto che la conduttrice non abbia approvato il monologo perché si sarebbe sentita in qualche modo toccata da quelle parole.

I chiarimenti di Isolde, nessun riferimento specifico a qualcuno

Adesso, nel corso dell’intervista, alla domanda se effettivamente Isolde avesse voluto fare un riferimento alla conduttrice, lei ha risposto senza mezzi termini. “Assolutamente, era un discorso generico. Qualche mio amico mi ha detto di andare a vedere dei video dove lei ha storto il naso. Quando me l’hanno detto mi sono detta che sì, forse qualcuna in studio si sarebbe potuta risentire perché forse anche in studio c’è qualcuna che si è rifatta il seno. Ma il mio discorso era generico rivolto alle donne che inseguono dei canoni di bellezza. Lungi da me il pensiero di voler offendere qualcuno. Mi dispiacerebbe se qualcuna si sia risentita”. Queste le parole dell’ex naufraga. “In Italia ci sono tante donne che vorrebbero ricorrere alla chirurgia ma non hanno la possibilità economica di poterlo fare. Vedendo anche la tv austriaca e svizzera, ho notato che soprattutto in Italia c’è il concetto che la donna deve avere dei canoni sennò non può lavorare in tv. Una donna può piacere anche essendo diversa dalla “donna ideale” che tutti hanno in testa. La bellezza più importante è quella interiore”. Ha continuato poi Isolde, facendo un pò di chiarezza al riguardo.