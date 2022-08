Ilary Blasi, la nuova fiamma è un caro amico di Totti. “Lei è pazza di lui”. Chi è il famosissimo

Siamo ad un nuovo capitolo della storia tra Ilary Blasi e Totti. La loro situazione sta via via definendosi sempre più al pubblico incuriosito grazie alla cronaca rosa che, al riguardo, continua ad essere inarrestabile. Eravamo rimasti con lei, di ritorno dall’Africa, a Sabaudia in vacanza con i figli nella villa in cui hanno sempre trascorso l’estate tutti e cinque, e con lui a Roma. Negli ultimi giorni, però, è successo di tutto. Scopriamo quanto sta accadendo.

Dopo ben vent’anni, questa è la prima estate che i coniugi Totti trascorrono separati. Ebbene, pochissimi giorni fa, stando a quanto rivelato da Il corriere della sera, Ilary Blasi e Francesco si sono incontrati proprio nella loro villa a Sabaudia, ma solo per scambiarsi le chiavi. Precisamente, da ora fino a ferragosto toccherà a lui trascorrere le vacanze lì con i figli. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro. Nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati.”

Infatti, come si evince da un video pubblicato da ThePipolGossip, il capitano è al mare a Sabaudia e gioca con la piccola Isabel. Prima di giungere la località balneare, però, era stato paparazzato da Chi Magazine, nuovamente sotto casa di Noemi Bocchi mentre usciva dal suo cancello con la moto. A riprova che i due continuano a stare insieme e addirittura a convivere. Tanto che, stando alle indiscrezioni di poche ore fa, la donna ha fittato una casa a San Felice Circeo, proprio a pochi minuti da Sabaudia, per trascorrere la vacanza coi due figli avuti dall’ex marito Mario Caucci ma anche per stare vicino al suo Francesco.

Quanto a Ilary Blasi, invece, c’è una nuovo pettegolezzo che le riguarda. Una fonte del settimanale Nuovo ha rivelato che la donna sia molto invaghita di un uomo che vive a Milano ma che è molto amico del pupone. La fonte sarebbe anche molto vicina alla Blasi e avrebbe rivelato tali parole: “Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”.

Si tratterebbe di un imprenditore di Milano cui Ilary si sarebbe recata spesso mentre era in trasferta per la conduzione de L’isola dei Famosi. L’identità non è ancora svelata ma, se si tratta di voci fondate, ben presto uscirà allo scoperto. Inoltre, in merito alla conduttrice si dice che abbia scelto di prendersi una lunga pausa dalla televisione proprio per schivare il gossip ed eventuali interviste. Molto probabilmente la rivedremo solo al timone della conduzione della nuova edizione del reality. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Ilary Blasi, la nuova fiamma è un caro amico di Totti. “Lei è pazza di lui”. Chi è il famosissimo scritto su Più Donna da Bartolo Immeli.