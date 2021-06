Ilary Blasi meravigliosa turista, sguardo sexy e capelli al vento | La famiglia Totti nella città dei sogni

Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro tre splendidi figli sono partiti per un lungo viaggio. Siete curiosi di sapere in quale città si trovino?

Showgirl e conduttrice, la Blasi ha raggiunto la notorietà nel piccolo schermo già moltissimi anni fa. Sicuramente sia la sua bellezza sia il suo talento hanno fatto incredibilmente la loro parte: sono state infatti moltissime le sue partecipazioni televisive. Tra queste, non si può non ricordare la sua presenza ne ‘Le Iene‘ e ‘Grande Fratello‘. Nel mese di marzo 2021, ha invece condotto magistralmente ‘L’Isola dei Famosi‘. Adesso, si sta godendo un po’ di relax insieme alla sua famiglia: ecco dove si trova la Famiglia Totti.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto una meta da sogno: il viaggio della famiglia

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Ilary Blasi ha voluto condividere con i suoi fans la bellezza del posto in cui si trova. Sapete di quale città si tratta?

La Famiglia Totti sta infatti visitando la bellissima Mosca, capitale della Russia. A dimostrarlo sono i numerosissimi scatti e video che la coppia sta pubblicando sui propri profili social. Tra le Instagram stories e i post, i fans stanno infatti seguendo tutta la famiglia nel loro viaggio estivo.

In particolare, l’ultimo scatto pubblicato dalla Blasi ha fatto in modo che i suoi followers l’abbiano vista in tutta la sua bellezza. La conduttrice è infatti apparsa sulla famosissima strada che porta alla Cattedrale di San Basilio, storico edificio della città. Ma non è tutto: la presentatrice è apparsa raggiante e bellissima, con uno sguardo sensuale e i capelli che volano nel vento.

La Blasi tiene inoltre la mano di una persona e, sicuramente, si tratta di suo marito Francesco Totti, che le ha anche scattato la foto. Il post ha fatto ovviamente breccia nei cuori dei suoi fans più fidati e ha ottenuto moltissimi consensi e commenti.

Leggi anche —-> Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati come il primo giorno: le foto del loro anniversario di nozze

Tra questi, è anche spuntato quello di Massimiliano Rosolino che, nell’edizione 2021 de ‘L’Isola dei Famosi‘, è stato l’inviato speciale nelle Honduras. L’ex nuotatore ha infatti scritto “Saluta mia suocera“, riferendosi alla madre della sua compagna Natalia Titova, di origini russe.