ilary-blasi-nel-mirino-di-fabrizio-corona:-“dichiarazioni-fuori-luogo”

Fabrizio Corona non ha pietà della popolare conduttrice: “Dichiarazioni egoriferite ed accusatrici”

Ormai non si fa altro che parlare del gossip inerente alla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Sono stati gli interessanti ad annunciarlo a sorpresa ieri con due comunicati sull’Ansa. E ovviamente da quel momento in poi un po’ tutti hanno espresso la loro opinione. Tra questi anche il popolare ex fotografo dei vip ha detto la sua, non andandoci affatto giù leggero. Difatti l’ex di Nina Moric, che con la conduttrice ha sempre avuto il dente avvelenato per via di vecchie ruggini, non ha nascosto su instagram di credere che in quel famoso comunicato in cui ha annunciato la fine del suo matrimonio abbia fatto affermazioni davvero fuori luogo nei confronti dei giornalisti:

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici…”

Ilary Blasi non convince l’ex fotografo dei vip: “Proprio lei chiede il rispetto della privacy?”

Fabrizio Corona non ha poi nascosto su instagram di non aver affatto gradito che abbia chiesto il rispetto della privacy dal momento in cui la sua vita è sempre stata bene o male sotto i riflettori:

“Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri…Adesso chiede ai giornali di non speculare quando lei lo ha fatto per 20 anni…”

Parole decisamente dure nei confronti della conduttrice, che è finita al centro del gossip dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

La conduttrice attaccata da Fabrizio Corona: “E’ diventata famosa solo grazie al gossip”

L’ex marito di Nina Moric è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Ilary Blasi. Cos’altro ha detto? Ha concluso questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram cogliendo la palla al balzo per scagliare un ultimo affondo nei confronti della conduttrice de L’Isola dei Famosi: “E’ diventata qualcuno grazie al gossip e per essere stata la moglie di Francesco Totti…” Quest’ultima gli risponderà presto per le rime? Oppure farà finta di niente, onde evitare di alimentare polemiche?

L’articolo Ilary Blasi nel mirino di Fabrizio Corona: “Dichiarazioni fuori luogo” sembra essere il primo su LaNostraTv.