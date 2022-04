ilary-blasi-nella-bufera,-criticata-per-la-sua-conduzione-“e’-troppo-…”

Si continua a parlare dell’Isola dei famosi e nello specifico della conduttrice Ilary Blasi. Ebbene, pare che la conduttrice nonostante da diversi anni sia al timone di trasmissioni di un certo calibro come Isola dei famosi e Grande fratello vip, non sarebbe riuscita a catturare il cuore di tutti i telespettatori. C’è sempre chi è pronto a criticarla, vuoi per il suo modo di condurre, vuoi per il suo aspetto fisico o altro. Proprio in questi giorni, sembra proprio che Ilary Blasi sia stata criticata da un’ex naufraga, la quale avrebbe utilizzato anche delle parole abbastanza pesanti nei confronti della moglie di Francesco Totti. Ma chi è l’ex naufraga in questione e cosa avrebbe dichiarato?

Ilary Blasi finisce al centro delle critiche di un’ex naufraga

La conduttrice dell’Isola dei famosi sembra proprio che in questi giorni si sia scagliata contro Ilary Blasi. Stiamo parlando di Arianna David, che ha preso parte all’Isola dei famosi per ben due volte, una nel 2005 e l’altra nel 2012. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo tv.“Ilary Blasi? Troppo blanda. Fa rimpiangere Simona Ventura, che sapeva far emergere le storie dei naufraghi”. Queste le parole dell’ex naufraga che non è stata per nulla clemente con Ilary.

Arianna David contro la conduttrice dell’Isola dei famosi e contro il format

Pare che stando a quanto riferito dalla David, Ilary non sarebbe in grado di condurre in modo adeguato e far emergere le varie storie dei naufraghi, considerando che alcuni di questi presenti nel cast degli ultimi anni non sono molto famosi. “Si credono chissà che, ma non li conosce nessuno”. Questo quanto aggiunto ancora dall’ex naufraga che non solo ha criticato la conduttrice ma anche il format in se. La donna sembra aver ancora aggiunto che a parer suo fare un reality oggi è diventato un vero e proprio lavoro e che nella maggior parte dei casi serve a dei personaggi per poter rilanciare le proprie carriere.

Per chi tifa Arianna?

Nel corso dell’intervista Arianna sembra aver parlato inevitabilmente di questa edizione del reality, spiegando di tifare per Lory Del Santo che a suo modo di vedere è una donna davvero straordinaria. Tiferebbe anche per il noto attore Nicolas Vaporidis che in queste settimane è finito parecchio sotto i riflettori

…