Ilary Blasi non ce la fa più: “Ecco i messaggi spinti ” e pubblica la foto. Fan sotto choc

Dopo la puntata di Domenica In in cui si è parlato anche della vicenda Totti-Ilary Blasi, si sono scatenate ulteriori conseguenze e sono stati rivelati ulteriori retroscena. A pronunciarsi, poche ore fa, è stato anche il legale della Blasi, Antonio Simeone, che l’assisterà nell’intera vicenda della separazione. Le sue parole sono state rivolte per lo più a Roberto D’Agostino, direttore del portale Dagospia, che nel salotto della Venier ha rivelato dettagli importanti e piccanti. Ecco tutti i dettagli.

Domenica 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In. Ospite della ‘Zia Mara’ per parlare dell’evento dell’anno, è stato il re del Gossip, Roberto D’Agostino, colui che per primo anticipò la crisi tra i coniugi Totti e pubblicò la foto di Noemi Bocchi a pochi passi dal pupone allo stadio Olimpico. Le sue rivelazioni sono state molto precise e piccanti, in particolare quelle su Ilary Blasi, tanto da scatenare la reazione di altre persone, tra cui quella del legale Simeone.

“I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary Blasi sono stati screeshottati. La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove”. Queste sono state le dichiarazioni di D’Agostino, dichiarazioni che, a sua detta, sono del tutto fondate tanto che lo stesso Francesco ne ha le prove. Proprio Totti, infatti, in merito a questi messaggi trovati sul cellulare della moglie ha rivelato tali parole a Il Corriere della sera.

“Non sono stato io a tradire per primo. Ho trovato i messaggi. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. I messaggi dicevano qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me”. Ebbene, nonostante sia Francesco che D’Agostino avessero parlato di prove concrete e reali, l’avvocato di Ilary Blasi ha smentito tutto e dopo la puntata di Domenica In ha dichiarato testuali parole.

“Con riferimento a parte delle dichiarazioni rese oggi da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Domenica In, non esistono né sono mai esistiti messaggi ‘erotici’ scambiati della mia assistita con soggetti terzi”. Insomma i messaggi sarebbero stati solo richieste di appuntamenti sicuramente clandestini ma nulla di erotico. Sarà davvero così? Sicuramente, qualora si andasse in tribunale, prove così schiaccianti dovrebbero essere presentate.

Dunque, non ci resta che attendere per conoscere ulteriori sviluppi dell’intera vicenda. Intanto Ilary mette in continuazione post sui canali social che sembrano vere e proprie frecciate all’ex marito. L’ultimo che ha fatto discutere è la foto di un’opera di Andy Wahrol. Una mucca con le corna bene in vista. Se non è una frecciata questa!

